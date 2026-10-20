Detenido en Martos (Jaén) un joven con una orden de ingreso en prisión desde hacía tres años

El joven detenido junto a dos policías locales de Martos. - AYUNTAMIENTO DE MARTOS

MARTOS (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Martos (Jaén) ha detenido a un joven de 24 años que tenía una orden de búsqueda e ingreso en prisión desde hace tres años. Había permanecido "oculto en un inmueble", pero un "descuido" al salir de él ha permitido su arresto.

Los hechos tuvieron lugar recientemente cuando los agentes realizaban labores preventivas de seguridad ciudadana que el citado cuerpo lleva a cabo habitualmente en las vías públicas del municipio, según ha informado este martes en una nota el Ayuntamiento.

Un indicativo policial detectó la presencia de un individuo que coincidía con las características de una persona buscada por las autoridades judiciales. En concreto, pesaba sobre ella una orden judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión emitida por la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Jaén desde hace tres años.

Al percatarse de la presencia policial, el individuo mostró una actitud sospechosa e intentó eludir la actuación policial ofreciendo explicaciones falsas sobre su identidad y exhibiendo documentos no oficiales que carecían de validez legal para tratar de inducir a error a los agentes.

Una vez realizadas las comprobaciones pertinentes, con la colaboración de Guardia Civil de Martos, y confirmar plenamente su identidad y la vigencia del mandato judicial, la patrulla procedió de inmediato a su detención.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el joven "habría permanecido oculto durante este tiempo en el interior de una vivienda de la localidad para evitar ser localizado por las fuerzas de seguridad, habiendo llegado incluso a alterar su apariencia física habitual".

Sin embargo, "un descuido al abandonar temporalmente su escondite permitió su localización e interceptación en plena vía pública", según ha añadido el Consistorio marteño.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial junto con las diligencias instruidas para la posterior tramitación de su ingreso en prisión en cumplimiento de la orden dictada.

"Con esta intervención, la Policía Local de Martos reafirma su compromiso permanente con la seguridad ciudadana y la colaboración activa con la administración de justicia en el cumplimiento de la ley", ha concluido.