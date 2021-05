Díaz pide que el debate entre candidatos en primarias sea "desde el respeto": "No me vais a escuchar una mala palabra"

PAMPANEIRA (GRANADA), 31 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a las primarias para la candidatura a la Presidencia de la Junta, Susana Díaz, ha insistido en Pampaneira, en la Alpujarra de Granada, que el debate entre candidatos debe ser "desde el respeto", porque "cada vez que dos socialistas discuten la derecha se frota las manos".

"El que descalifica no une, no me vais a escuchar una mala palabra contra ningún compañero, porque el PSOE es mi familia", ha afirmado en una alocución en que ha advertido del problema de despoblación que amenaza a muchos municipios de la comunidad, y para cuya solución ha propuesto un "plan potente con autoridad y recursos para que nuestros pueblos tengan vida todos los días y no se conviertan sólo en parques temáticos de fines de semana, y la creación de una Consejería para luchar contra el reto poblacional en el Gobierno andaluz".

"Todos los pueblos de Andalucía tienen que tener fibra óptica y romper la brecha lo digital, y también suficiencia financiera para que todos sus habitantes tengan acceso a sus operaciones bancarias. Y lo mismo que ocurrió hace años con las farmacias rurales, hay que garantizar acceso a bienes indispensables y esenciales ayudando económicamente a determinados negocios y establecimientos con incentivos", ha añadido Díaz.

La candidata socialista ha reiterado su apuesta por el "municipalismo de verdad, por la segunda descentralización" y ha denunciado que el Gobierno de Juanma Moreno "no puede tratar a los ayuntamientos como si fueran menores de edad" y debe implicarlos de manera activa en la gestión de los fondos europeos, para que esos importantes recursos "lleguen a todos los rincones de Andalucía".

Díaz ha apostado, asimismo, por cambiar los planes de empleo, "que deben ser recursos directos a los Ayuntamientos con el objetivo único de crear empleo", en especial para los jóvenes. La candidata socialista, que en su segundo día de campaña va a recorrer la Alpujarra granadina, ha reiterado su convencimiento de que "todo va a cambiar en el PSOE de Andalucía, porque hay una pulsión de hacer las cosas de otra manera, y me siento con la libertad y empuje de poder hacerlo".

A preguntas de los periodistas, ha rehusado entrar en el debate del indulto a los líderes del 'procés', que es "una decisión que compete al Gobierno de España", mientras que, en clave andaluza y sobre si cree si debería de haber adelanto electoral, ha señalado que Moreno es "quien tiene que garantizar la estabilidad" del Ejecutivo, que, según Díaz, está en "descomposición" y en esa clave ha contextualizado la visita de la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, este lunes a Sevilla