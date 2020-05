Susana Díaz pide a Moreno que aclare si está con Casado o con Arrimadas sobre el estado de alarma

SEVILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha pedido este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, el 'popular Juanma Moreno, que aclare si está con la posición del líder del PP, Pablo Casado, o con la de la dirigente de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, en relación con el estado de alarma.

En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, Díaz se ha preguntado por qué el Gobierno andaluz y el propio Moreno no han dicho todavía hoy "si están a favor o no de que una nueva prórroga del estado de alarma sea votada por el PP" la próxima semana en el Congreso.

Ha insistido en que Moreno debería decir si está en la posición de Casado o en la posición de Arrimadas, cuyo partido votó a favor de la última prórroga del estado de alarma y no descarta su apoyo a una nueva prórroga. Para Díaz, la dirigente de Cs está demostrando una posición "mucho más generosa con este país y ojalá no sea puntual, sino que sea duradera".

En su opinión, el Gobierno andaluz "se ha entregado desgraciadamente a una carrera alocada de Casado, que se ha echado en brazos de la ultraderecha". Ha apuntado que parece que la Junta no entiende que "ahora no va de hacerle el juego a Casado, sino de ayudar a los andaluces y para eso se tiene que entender con lealtad con el Gobierno de España".

Asimismo, ha manifestado que firma "las veces" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado a Casado, teniendo en cuenta que Moreno la ha llamado a ella "una sola vez desde el 13 de marzo y para otra cosa". Ha indicado que, aún así, el PSOE-A no va a dejar de arrimar el hombro y de ayudar" al Gobierno andaluz para salir de esta crisis.

"Los mismos que reivindican que se llame a Pablo Casado, no lo practican aquí en Andalucía", según la dirigente socialista, quien ha apuntado que el hecho de que Casado diga que no votará a una nueva prórroga del estado de alarma porque Sánchez no lo llama son "excusas" de quien realmente no tiene voluntad de acuerdo y sólo "está pensando en él".