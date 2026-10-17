La Diputación de Córdoba presenta 'Glücksland: Sabor y Herencia Colona', de San Sebastián de los Ballesteros

La presentación de la segunda edición de 'Glücksland: Sabor y Herencia Colona'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), presenta la segunda edición de 'Glücksland: Sabor y Herencia Colona', que se celebrará del 23 al 25 de octubre en San Sebastián de los Ballesteros y que tiene como objetivo "consolidarse como cita de referencia en torno al legado de las Nuevas Poblaciones".

Según ha precisado la institución provincial en una nota, esta iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de la localidad, "convierte la historia y las tradiciones locales del municipio en recursos capaces de generar actividad económica, atraer visitantes y ofrecer nuevas oportunidades al territorio".

Así lo ha manifestado el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, quien, además, ha puesto de manifiesto "la importancia de apoyar iniciativas como 'Glücksland' que permitan a los pequeños municipios aprovechar sus recursos patrimoniales, culturales y gastronómicos como elementos de diferenciación y desarrollo".

En contexto, San Sebastián de los Ballesteros cuenta con una identidad "estrechamente vinculada al proyecto ilustrado de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía", impulsado durante el reinado de Carlos III bajo la dirección de Pablo de Olavide. Fundado en 1768 con el asentamiento de colonos procedentes de Europa Central, principalmente de origen alemán, el municipio "mantiene viva esta herencia en sus costumbres, tradiciones y memoria colectiva".

En este sentido, uno de los principales escenarios de la celebración será el Molino del Rey, declarado Bien de Interés Cultural, junto a la Plaza del Fuero, La Tahona, la calle La Colonia y otros espacios del casco urbano.

En concreto, el responsable del Área ha resaltado que entre las principales novedades de esta segunda edición destaca una representación teatral protagonizada por vecinos del municipio, que "recreará episodios relacionados con la llegada de los colonos centroeuropeos, la fundación de San Sebastián de los Ballesteros y la construcción de su identidad", al tiempo de concretar que la iniciativa "pretende convertir a la propia ciudadanía en transmisora de la memoria local".

A esta representación se suma la participación de La Carolina como municipio invitado, "reforzando así los vínculos y la cooperación entre localidades nacidas del proyecto de las Nuevas Poblaciones y ampliar su dimensión territorial, cultural e histórica de Glücksland".

En concreto, la programación arrancará el viernes 23 con la representación teatral vecinal, actividades infantiles, la presentación oficial y recepción de La Carolina, una exhibición de bailes típicos alemanes y música de inspiración Oktoberfest.

Durante el sábado 24 se podrá participar en propuestas como el desayuno molinero, una clase magistral de alemán, talleres de artesanía, demostraciones de elaboración de fideos artesanos, un 'showcooking' de pavo con fideos, degustaciones y muestras de productos panaderos alemanes, además de actividades infantiles, concursos y actuaciones musicales.

La jornada del domingo comenzará con senderismo por la Ruta de los Alemanes y continuará con desayuno molinero, una ruta turística teatralizada por el municipio, taller de alfarería, degustación de cerveza alemana, el Hotdog-Wettbewerb y distintas propuestas musicales hasta la clausura del encuentro.