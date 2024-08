La Diputación de Jaén defiende su trabajo de "365 días al año" para la promoción turística de la provincia

JAÉN, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha defendido el trabajo de la Administración provincial "365 días al año", y de la mano del sector, para la promoción de la provincia como destino turístco, algo que "queda fehacientemente claro y con hechos y con datos el crecimiento del sector turístico en el ejercicio 2024".

"La Diputación Provincial de Jaén no cesa de trabajar los 365 días del año porque el sector turístico siga creciendo en la provincia de Jaén y además con una estrategia muy importante, muy bien estructurada y muy amplia especialmente en los meses de julio y agosto", ha dicho Lozano en respuesta a las críticas del PP.

En declaraciones a los periodistas ha señalado que el PP "se ha columpiado precisamente trasladando una imagen errónea y falsa de lo que es el sector turístico y su crecimiento sin basarse en los datos que nos ofrece la Universidad de Jaén y el INE".

Ha señalado que "los argumentos hay que basarlos en datos objetivos para no engañar a la gente que es lo que está pretendiendo el Partido Popular que no tiene otra intención que no sumar y emborronar el panorama de la provincia".

El responsable de Promoción y Turismo ha apuntado que el trabajo que realiza la Diputación es "incansable a lo largo del año" y sus frutos se ven en los datos del Sistema de Inteligencia Turística (SIT-Jaén) que ofrece la Universidad de Jaén. Además, ha subrayado "el esfuerzo y el sacrificio de esta Diputación por invertir recursos públicos para la promoción del destino".

Especialmente, según Lozano, en la época estival y ha citado como ejemplo las presentaciones de la programación del Viaje al Tiempo de los Íberos, con once actuaciones que se realizan desde el mes de julio, aprovechando que julio y agosto "son meses complicados para el sector turístico en la provincia de Jaén".

"Para desestacionalizar nuestra oferta no hay mejor programación, no hay mejor promoción que precisamente dinamizar nuestro destino con contenidos concretos para que los turistas y los viajeros puedan realizar distintas actividades y tener excusas, argumentos para desplazarse a la provincia de Jaén", ha dicho Lozano.

También se ha referido al programa de Noches de Luz en los castillos de Jaén, con un total de 20 actividades que también comenzó en el mes de julio para reforzar la época estival, o Jaén en julio con cinco festivales repartidos entre julio y agosto.

Sobre los datos del SIT-Jaén, Lozano ha apuntado que los establecimientos hoteleros "se han visto ampliamente beneficiados en la provincia de Jaén en este primer semestre de 2024 en comparación con el ejercicio 2023".

Ha indicado que las pernoctaciones ha crecido un 17,78% respecto al año 2023 y las pernoctaciones de extranjeros han crecido un 22,71%un dato que "favorece la confianza y que demuestra la fidelidad también del turismo que viene a la provincia de Jaén". El número de viajeros ha aumentado en la provincia de Jaén en el primer semestre en un 12,32%.

Lozano ha agradecido también el esfuerzo y trabajo de las empresas privadas y también "las sinergias que generamos las administraciones locales especialmente la Administración provincial que nos dejamos la piel en base a nuestras competencias" para la promoción de la provincia como destino turístico.