La Diputación de Jaén reclama a la Junta que siga gestionando las Oficinas de Turismo de Úbeda y Baeza

La Diputación de Jaén ha exigido a la Junta de Andalucía que reconsidere su decisión de abandonar la gestión de las Oficinas de turismo de Úbeda (Jaén) y Baeza (Jaén). Lo ha hecho a través de una moción en el pleno de Diputación, aprobada con los votos del PSOE, y que ha contado con el rechazo del PP.

Durante el pleno celebrado este jueves, el diputado socialista Fran Lozano ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de "torpedear" el trabajo del sector turístico y de los agentes públicos de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad y del destino Jaén, Paraíso Interior. "Ésta es la política de desmantelamiento de servicios públicos de Juanma Moreno. No le interesa el turismo de interior, rural, ni de naturaleza. Siempre apuesta por los grandes empresarios de la Costa del Sol", ha dicho Lozano.

Lozano ha enmarcado el abandono de la Junta de la gestión de estas Oficinas en el "maltrato constante de Juanma Moreno a la provincia de Jaén" y ha preguntado por el cambio de opinión de la Consejería, que en octubre de 2023 le trasladaba en un correo electrónico al Ayuntamiento de Úbeda que éste era "un modelo de éxito" y dos meses después cambia de opinión y resulta que "ya tenía decidido dejar de gestionar la Oficina". "La carta de diciembre es clara. No había nada que negociar y se impone el criterio unilateral de la Junta", ha dicho el diputado socialista.

Para Lozano, lo ocurrido es "una falta de respeto a los empresarios del sector de Úbeda, Baeza y del resto de la provincia", puesto que en estas oficinas también se realiza una labor de promoción de otros puntos del territorio jiennense.

Según el diputado a día de hoy siguen sin "noticia de ninguna propuesta de la Junta de Andalucía, ni borrador de convenio", y lo único que han escuchado es la intención de la Junta de "doblar el convenio", algo que en cualquier caso "no se decía en la carta de diciembre".

"No vamos a permitir que se rían de los vecinos de Úbeda y Baeza. Por 15.000 euros no vamos a tragar. Porque nos quitan dos trabajadores que cuestan 70.000 euros y nos quieren cerrar la boca con 15.000 míseros euros. No vamos a tragar, ni por nuestros vecinos ni por los empresarios", ha dicho Lozano.

Por otro lado, el Grupo Socialista de la Diputación, a través de una moción en el pleno, ha pedido a la Junta de Andalucía que "cumpla con sus competencias" y transfiera a los ayuntamientos la cantidad íntegra recaudada desde el año 2024 en adelante en concepto de impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. La propuesta que ha salido adelante con los votos favorables del PSOE y el voto en contra del PP.

El diputado socialista José Luis Hidalgo ha expuesto que en el año 2023 la Junta de Andalucía recaudó 95 millones de euros y en 2024 fueron 102 millones de euros recaudados, pero el gobierno andaluz "no contempla ningún solo euro que dé cumplimiento al artículo 84 de esta ley, que es el destino que debe de tener ese dinero". Una decisión que comunidades como Madrid o Asturias ya han ejecutado, mientras que en Andalucía "se quedan completamente fuera y poniendo pretextos".

Por todo ello, el PSOE ha instado a la Junta de Andalucía a que transfiera a la Diputación Provincial de Jaén el importe asumido, por cuenta de los ayuntamientos, para el año 2023 y que asciende a un total de 6.348.679,97 euros.

En lo que respecta a las mociones del PP, el diputado provincial socialista José Luis Agea ha afirmado que el Gobierno de España "está cumpliendo con la provincia de Jaén" y que quien no cumple con esta tierra es la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, a quien ha exigido "más trabajar y menos confrontar".

Agea ha afeado al PP la presentación de una moción en la Diputación para pedir inversiones al Gobierno de España, en otro intento de "echar la culpa a los demás para tapar la más absoluta incompetencia del PP y de la Junta en sanidad, educación o infraestructuras".

Por último, el PSOE ha apoyado la moción del PP relativa a la ayuda a domicilio, a pesar de que el grupo proponente no aceptó la enmienda del PSOE para pedir a la Junta de Andalucía la mejora de las condiciones de las trabajadoras mediante la subida del precio hora, hasta alcanzar los 18 euros/hora "para que repercuta notablemente en el salario de las trabajadoras".