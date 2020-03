Dirección y comité de empresa de Valeo en Martos (Jaén) acuerdan un ERTE de "90 días máximo"

MARTOS (JAÉN), 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Valeo Iluminación en Martos (Jaén) ha llegado a un acuerdo con la dirección de la compañía para aplicar un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) de "90 días máximo" hasta final de año para esta factoría dedicada a la fabricación de compuestos automovilísticos y en la que trabajan 3.000 trabajadores.

Según ha informado este sábado el comité en un comunicado en el que valora como "buen acuerdo para todos" el que se ha alcanzado, el ERTE es "por causas técnicas, productivas y organizativas originadas por el Covid-19", y va a ser firmado por las centrales sindicales de UGT, CCOO y USO.

El acuerdo contempla que el ERTE será de "90 días máximo hasta el 31 de diciembre", con el cobro al 100% de pagas extraordinarias, y sin que se generen vacaciones mientras el trabajador esté afectado por el mismo.

Además, "se complementa a los trabajadores el 15% por parte de la empresa de los conceptos de salario base, salario vinculación, puntualidad y asistencia, para llegar al 85%". Esto, "además del 70% de la base de cotización que paga el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) --desempleo-- con unos topes máximos establecidos", según precisa el comité de empresa.

Asimismo, "para la estructura se garantiza que nadie perciba menos del 60% de su salario base más salario vinculación, así como el mantenimiento del pago por parte de la empresa del coste que actualmente se da por el seguro médico de Sanitas".

El comité también anuncia que se ha acordado que los trabajadores puedan acogerse de forma "voluntaria" a cinco días laborales máximo de vacaciones antes de que cada uno de ellos entre en el ERTE.

"También se ha pedido a la empresa y se incluirá en el acuerdo" otras cuestiones como que "no trabaje ninguna persona embarazada o con patologías especiales", así como que "no entre en el ERTE nadie que esté en jubilación parcial para no perjudicar su futura pensión; la máxima rotación del personal para que a todos los trabajadores les afecte el ERTE de la misma forma, así como el teletrabajo siempre que sea posible", según informa el comité.

Finalmente, ambas partes han acordado "que se ajuste como modulación los días que ahora mismo hay sin justificar, protección extra a los que están trabajando, como por ejemplo más y mejores mascarillas y aumentar el espacio de trabajo, y reducir al mínimo posible el número de trabajadores en fábrica", además de establecer una comisión de seguimiento del ERTE, "con el objetivo de realizar un control periódico a todo lo anteriormente acordado".

En el caso de Valeo, la crisis por el coronavirus no sólo está afectando a sus 3.000 trabajadores directos, sino a los 8.000 puestos de trabajo indirectos que supone su parque auxiliar.