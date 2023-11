El documental '1212', sobre la batalla de las Navas de Tolosa, llega este jueves a las salas de cine

JAÉN, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El documental '1212', sobre la batalla de las Navas de Tolosa, llega este jueves a los cines de España para adentrar al espectador en un episodio fundamental en la historia de la Península Ibérica. Lo hace de la mano de expertos y a través del estudio arqueológico, cuya importancia reivindica este trabajo, en el que también se analiza el uso propagandístico que se dio a la contienda ya en la misma Edad Media y que ha perdurado con el paso del tiempo.

Así lo ha indicado a Europa Press su director, Santiago Mazarro, quien ha explicado que el documental, producido por Volcánica Media y distribuido por 39 Escalones Films, "es cien por cien Jaén". Al hilo, ha recordado que se ha grabado en su practica totalidad en la provincia, con la presencia destacada del campo de batalla, en las inmediaciones del actual municipio de Santa Elena (Jaén).

En este sentido, ha valorado el patrocinio del Ayuntamiento de esta localidad y de la Diputación jiennense para poder hacer realidad una obra que en una primera fase podrá verse en 25 salas de cine de España a partir de este jueves, con previsión de incrementar su distribución en las próximas semanas.

Mazarro ha animado a acudir al cine, convencido de que el público "va a disfrutar" con esta película, que incluye entrevistas con expertos, recreaciones históricas y animaciones tridimensionales. Y ello, además, tras la buena acogida que tuvo en su preestreno, el pasado junio en Santa Elena y Jaén.

El director, que es también escritor de novela histórica, ha apuntado que la batalla de las Navas de Tolosa está considerada como la más importante de la Edad Media en la Península Ibérica y es clave para comprender la historia de España, por lo que existen "muchas fuentes que hablan de ella a lo largo de los siglos".

EXCAVACIONES

"Pero hasta que no se hace un estudio arqueológico, y ahora mismo se está haciendo el primer estudio arqueológico sobre el terreno en 800 años de la batalla y hemos tenido la suerte de acompañar a esos arqueólogos en sus excavaciones durante este último año, no se descubren algunas cosas que a lo mejor no han llegado a las fuentes", ha comentado.

Se ha referido, por ejemplo, a las armas y los objetos, como puntas de flecha que pertenecían a los estamentos más bajos de la sociedad de aquella época "y que no han quedado recogidos en las fuentes escritas porque nadie escribía sobre ellos".

"Sin embargo, ahí están, en el terreno de la batalla. Yo creo que es algo muy relevante, que habla no solamente de nuestro documental y de lo que hemos descubierto con el documental, sino de la relevancia de hacer una excavación arqueológica y no quedarse solamente con las fuentes escritas", ha dicho Mazarro.

Algo que es fundamental, igualmente, ante las implicaciones que ha tenido "desde el punto de vista propagandístico". De este modo, ya en la propia Edad Media, el reino de Castilla usó como propaganda esta "batalla enorme, la más numerosa en cuanto a contingentes de la Edad Media en la Península Ibérica".

Posteriormente, "por el hecho de enfrentar a cristianos y musulmanes, se ha utilizado mucho para ensalzar el nacionalismo español, cosa que no deja de ser un poco curiosa, porque realmente España no existía en la Edad Media".

De ahí que en el documental se reflexione sobre esta cuestión, teniendo en cuenta, además, que "las batallas en la Edad Media son muy puntuales, anecdóticas" y lo habitual son "pequeños enfrentamientos", saqueos, campañas de cabalgadas o razias.

DE SICILIA A ESCOCIA

Ha señalado que en esa época "grandes batallas, realmente hay muy pocas", pero "es lo que llega" porque "todo el mundo ha escrito sobre ello y porque tiene un carácter muy propagandístico". Por tanto, "cualquier vencedor quiere que se conozca en todos los reinos posibles" y así fue con las Navas de Tolosa, no solo con el paso del tiempo, sino que "a los pocos años de celebrarse había canciones y textos escritos que hablaban de esta batalla desde Sicilia a Escocia".

En este sentido, ha comentado que esta película quiere poner de relieve "que lo importante precisamente es el estudio arqueológico, "entender bien el contexto, quiénes serán los protagonistas y poner siempre en tela de juicio o al menos dudar un poco de las fuentes escritas".

"Estas puede haberse tergiversado, pero lo que ves sobre el terreno, eso no hay posibilidad de que se tergiverse porque lleva 800 años atrapado hasta ahora, que ha salido a la luz y nosotros hemos podido contarlo con un documental", ha manifestado.

La batalla de las Navas de Tolosa está considerada como la más importante de la conquista cristiana de Al-Ándalus, que supuso el inicio del declive del poder almohade. Las tropas del califa Muhámmad An-Násir se enfrentaron en el entorno de Santa Elena a una alianza de castellanos, aragoneses, navarros y cruzados de otros reinos europeos liderados por Alfonso VIII en una contienda por el control de los pasos de Sierra Morena.