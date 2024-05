Domínguez (PP), arropado en Jaén por 250 personas: "Estoy agradecido por el apoyo y la confianza en mi honorabilidad"

JAÉN, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez, se ha sentido este lunes "agradecido por el apoyo y el cariño recibido" a lo largo de los últimos días y durante la Junta Directiva provincial donde "me he sentido muy arropado" por más de 250 personas.

El dirigente provincial ha convocado esta reunión porque, después de dar todas las explicaciones oportunas ante los medios de comunicación, "debía hacerlo ante mi familia, porque eso es lo que somos en el PP de Jaén, familia". Y precisamente por eso, porque el Partido Popular jiennense no para de crecer, porque "estamos haciendo un gran trabajo, porque hemos logrado resultados históricos en las últimas convocatorias electorales", es por lo que el PSOE de Paco Reyes "ha aprovechado un audio malintencionado para tratar de hacerme daño".

Pero sobre todo, ha señalado, el motivo y el interés de los socialistas no es otro que tapar que este viernes, Julio Millán y África Colomo van a declarar como investigados por una denuncia falsa la noche de reflexión previa a las elecciones municipales.

Pero "a quien no puedo entender es a Enrique Moreno, el por qué se presta a esto" cuando el propio ex parlamentario ha reconocido que no le benefició en nada. "Aunque ante las supuestas evidencias publicadas en el programa TEM, podrían esta ahí los motivos".

Por eso ha asegurado Domínguez ante su Junta Directiva que "vamos a llegar hasta el final" para destapar si existe ese modus operandi del que pretendían acusar al PP pero que podría estar en el tejado socialista porque "nosotros no somos como ellos".