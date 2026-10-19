DONES actualiza el acceso a nuevos observadores al proyecto de materiales para reactores de fusión nuclear en Granada

El DONES Steering Committee ha celebrado una reunión en la que ha aprobado documentos estratégicos, de gobernanza y de gestión esenciales para avanzar en la implementación del programa y reforzar la coordinación de las contribuciones internacionales. - IFMIF-DONES

ESCÚZAR (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

El 'steering comittee' (comité directivo) de DONES --proyecto para validar materiales para las futuras plantas de fusión nuclear con sede en Escúzar (Granada)-- ha celebrado este lunes su octava reunión en la que actualizado el proceso que deberán seguir los interesados en participar como observadores en el programa. Además, el comité ha elegido a Inmaculada Figueroa como nueva 'chair' (presidenta de la directiva).

A través de un comunicado, DONES ha destacado la aprobación en esta reunión de "una serie de documentos estratégicos, de gobernanza y de gestión esenciales para avanzar en la implementación del programa y reforzar la coordinación de las contribuciones internacionales".

La reunión ha congregado a representantes de las partes del 'Multilateral International DONES Agreement' (Acuerdo Internacional Multiltateral de DONES, MIDA por sus siglas en inglés), esto es: el Consorcio IFMIF-DONES España, por España; el Ruder Boskovic Institute, por Croacia; los National Institutes for Quantum Science and Technology (QST), por Japón; Fusion for Energy (F4E), en representación de la Unión Europea; y el Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), por Italia. También han participado observadores de distintos países y organizaciones que apoyan el desarrollo del Programa DONES.

IMPLEMENTACIÓN DEL EDIFICIO

Uno de los principales asuntos abordados ha sido el avance de la ejecución del proyecto. El comitée ha valorado el hito del inicio de los trabajos en la obra del inmueble principal y de los sistemas de planta, alcanzado en plazo con el comienzo, en agosto de 2026, de las obras de construcción del edificio principal como parte de la contribución española.

"Este hito supone un paso especialmente relevante para IFMIF-DONES, al marcar la entrada del programa en una nueva fase de ejecución con el inicio de una de las actuaciones constructivas más significativas de la instalación", señalan.

Durante la reunión, el comité directivo ha aprobado el 'DONES Work Programme 2027', así como la actualización de aspectos clave del acuerdo multilateral internacional. "Estas decisiones refuerzan el marco para la ejecución del programa y la coordinación de las contribuciones de sus diferentes socios internacionales", exponen en el comunicado.

La junta directiva también ha aprobado una versión actualizada de sus 'Rules of Procedure' (Reglamento interno), que incorpora nuevas disposiciones relativas a la participación de observadores. En este sentido, el comité ha constatado el creciente interés de terceros países y organizaciones por participar en el programa DONES. Las futuras solicitudes de participación como observadores serán analizadas de acuerdo con el procedimiento aprobado durante la reunión celebrada este lunes en Escúzar.

INMACULADA FIGUEROA, NUEVA 'CHAIR' DEL 'DONES STEERING COMMITTEE'

Otro de los puntos destacados de la sesión ha sido el reconocimiento formal del nombramiento de Inmaculada Figueroa como 'chair' (presidenta de la junta directiva) del 'DONES Steering Committee', tras la conclusión del procedimiento.

Los miembros de la junta han dado la bienvenida a Figueroa en su nueva responsabilidad y han expresado su confianza en su liderazgo en un momento en el que el programa DONES entra en una fase cada vez más relevante de su ejecución.

El comité también ha revisado la evolución general del programa DONES, incluyendo sus principales indicadores de rendimiento, el desarrollo del calendario, la gestión de riesgos, la evolución de los recursos humanos y los próximos hitos previstos.

La junta ha valorado los avances alcanzados y ha reafirmado el compromiso de las partes con el mantenimiento del impulso necesario para continuar avanzando en la ejecución del proyecto. La próxima reunión ordinaria del 'DONES Steering Committee' está prevista en Escúzar el 6 de abril de 2027.

IFMIF-DONES

IFMIF-DONES (International Fusion Materials Irradiation Facility - DEMO Oriented NEutron Source) será una infraestructura científica única en el mundo, concebida para ensayar, validar y cualificar los materiales que deberán utilizarse en las futuras centrales de energía de fusión, entre ellas DEMO, el futuro reactor de demostración de fusión.

El proyecto tiene una marcada dimensión europea e internacional. En diciembre de 2017, Fusion for Energy (F4E) evaluó favorablemente la propuesta conjunta de España y Croacia para ubicar IFMIF-DONES en Granada. Posteriormente, el Foro Estratégico Europeo sobre Infraestructuras de Investigación (ESFRI) incorporó IFMIF-DONES a su Hoja de Ruta de 2018 dentro del ámbito de la energía, manteniéndose también en la Hoja de Ruta de 2021. Este reconocimiento sitúa a IFMIF-DONES entre las infraestructuras estratégicas europeas para la investigación y la innovación en el ámbito energético.

Además de su papel esencial en el desarrollo de la fusión como futura fuente de energía, las capacidades científicas y tecnológicas asociadas a IFMIF-DONES podrán resultar de interés para otros campos del conocimiento, como la medicina, la física de partículas, la física fundamental y la industria, ampliando así su potencial impacto científico, tecnológico y socioeconómico.

Para hacer posible su desarrollo en España, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía constituyeron el Consorcio IFMIF-DONES España, entidad responsable de la infraestructura en el país anfitrión. El Consorcio será propietario y operador de la instalación y responsable ante las autoridades reguladoras nacionales. Asimismo, gestiona la contribución española al proyecto y proporciona el marco para acoger al equipo internacional que participa en el desarrollo de IFMIF-DONES.

La cooperación internacional del proyecto dio un nuevo paso en noviembre de 2025 con la firma del 'Multilateral International DONES Agreement' (MIDA) por las partes del programa. Este acuerdo establece el marco común para la toma de decisiones, la asignación de recursos y la gestión del programa DONES, reforzando su estructura de gobernanza y cooperación internacional.