Dormir bien puede evitar tener Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, según los expertos

El Centro de Neurología Avanzada (CNA) ha hecho especial hincapié en la importancia de la calidad del sueño para prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzhéimer. De cara al Día Mundial del Sueño, que se celebra este viernes bajo lema 'Sueño de calidad, mente sana, mundo feliz', el especialista en trastornos del sueño y neurólogo del CNA, el doctor Hernando Pérez, ha querido aprovechar esta fecha para crear conciencia sobre "la relevancia del sistema glinfático como sistema linfático del cerebro". Es decir, "el que consigue limpiar de basura el cerebro humano".

El Día Mundial del Sueño es un evento anual llamado a la acción sobre temas importantes relacionados con el sueño, incluida la medicina, y tiene como objetivo disminuir la carga de los problemas del sueño en la sociedad a través de una mejor prevención y manejo de los trastornos del sueño.

Según Pérez, "el Sistema glinfático se activa cuando dormimos en la fase de sueño profundo, del sueño no REM, es entonces cuando realmente este sistema funciona, ya que en los canales perivasculares que están alrededor de las arterias se ha demostrado que se ensanchan y ello permite que penetre el líquido cefalorraquídeo y, en ese momento, se limpian los detritus y los tóxicos a nivel cerebral".

Por ello y para explicar la importancia del sistema glinfático, el doctor compara la función de este sistema a la que hacen los camiones de basura por la noche recogiendo los residuos que vamos dejando. Se trata por tanto de "un sistema de eliminación de desechos por células astrogliales para promover la eliminación eficiente de proteínas solubles y metabolitos del sistema nervioso central".

Además de la eliminación de desechos, el sistema glinfático también puede funcionar para ayudar a distribuir compuestos no residuales, como glucosa, lípidos, aminoácidos y neurotransmisores relacionados con la transmisión de volumen, en el cerebro. Algo que, en el cerebro "interviene de forma decisiva en la fisiopatología de enfermedades neurológicas tales como enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, hidrocefalia, ictus, cefaleas, entre otras", ha asegurado.

El neurólogo del Centro de Neurología Avanzada ha destacado este como "uno de los más interesantes descubrimientos del último año, ya que se está poniendo un foco importante en el nexo entre no descansar bien y la predisposición a enfermedades neurodegenerativas".

"La mala calidad del sueño puede llevar a una mala situación cognitiva o la deficiente evolución en el contexto incluso de pacientes epilépticos que no duermen bien, y también se vincula al neurotrauma, pero fundamentalmente el foco se está poniendo la enfermedad de Alzheimer".

Por ello, ha dicho el especialista de la Unidad del Trastorno del Sueño que "si realmente no hay un adecuado descanso nocturno este sistema glinfático no funciona y no se va a limpiar bien el cerebro de los detritus y sustancias tóxicas como el beta-amiloide qué es una de las bases de la enfermedad de Alzhéimer".

Está comprobado que el sueño es un pilar fundamental de la salud humana y ayuda a mantener la salud mental. Y, por tanto, se debe cuidar el sueño, pero sin caer en la automedicación ni acudir a fármacos sin seguimiento médico porque puede ser contraproducente.

"Hay que conseguir un buen descanso con todas las armas, siempre que estas sean seguras, resolutivas y lo más fisiológicas posibles y no recurrir a la simple benzodiacepina, que es lo que se suele recompensar en el 99 por ciento de los casos, y que entonces tienen incluso estudios contrarios, que incrementar el riesgo de demencia".

En la lucha contra el Alzhéimer, con el descubrimiento del sistema glinfático, los expertos de la Unidad de Trastorno del Sueño del Centro de Neurología Avanzada (CNA) han abierto un camino esperanzador con la aplicación de tratamientos para estudiar el sueño de cada paciente y manejarlo con suplementos alimenticios, terapia cognitivo-conductual psicológica, medicamentos seguros y eficaces, o incluso a través de la Estimulación Magnética Transcraneal (TMS).

Así, se han convertido en un complejo médico privado de referencia en Andalucía en ofrecer un tratamiento completo contra los trastornos neuronales provocados por la mala calidad del sueño a través de un abordaje multidisciplinar en el que participan neurólogos, psiquiatras, psicólogosneuropsicólogos y neurofisiólogos.

