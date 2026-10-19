Las dos danas que afectan a Andalucía "se desplazarán" y dejarán cielos poco nubosos con temperaturas "constantes"

Archivo - Imagen de archivo de una cigüeña blanca posada en su nido, en un poste. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha informado este lunes que las dos danas que están afectando a la región (Adam y otra en el Golfo de Cádiz sin determinar el nombre) "se van a desplazar", aunque la inestabilidad atmosférica se mantendrán durante la tarde de este lunes con varios avisos amarillos y naranjas en Andalucía.

En declaraciones a Europa Press, Del Pino ha destacado que a partir del martes los cielos permanecerán poco nubosos y las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. "Durante el fin de semana podrían subir las temperaturas ligeramente". Sin embargo, durante la semana las mínimas bajarán el miércoles, siendo "más frescas de la media", y las máximas se mantendrán constantes, "siendo las habituales en esta época del año", ha detallado.