Durán asegura que el Plan Estratégico de RTVA "se ha cumplido" y los resultados de la gestión económica son "históricos"

El subdirector general de la RTVA, Joaquín Durán, ha asegurado que el Plan Estratégico de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), que abarcaba los años que van desde el 2015 al 2017, "se ha cumplido" en su mayoría, aunque algunas cosas que "no dependen de la dirección" se siguen gestionando.

Además, Durán, que ha afirmado que los resultados de la gestión económica de estos últimos años son "históricos" porque desde el 2016 ofrecen superávit, ha informado del grado de cumplimiento de dicho plan a propuesta del Grupo Popular en la Comisión de control de la RTVA y de sus sociedades filiales.

El subdirector general ha asegurado que se "han puesto en marcha las medidas de largo recorrido" que incluía el plan. Entre los puntos que proponía estaban el incremento de la cuota de mercado, la ampliación de la oferta de contenidos, la ampliación de la cartera de clientes comerciales, la definición del modelo organizativo, etc.

"Se pusieron en marcha y muchas de estas acciones y algunas son muy visibles", ha dicho, Durán, quien ha resumido que hay tres ejes en los que se pone de manifiesto el cumplimiento del plan. El primero es la fusión empresarial de las sociedades de la RTVA que ha propiciado que la corporación "ya sea una sociedad única" y que la radio y la televisión "trabajen coordinadamente".

Otro de los objetivos de importancia era hacer crecer la cuota de mercado y las audiencias, algo que, según Durán, se ha cumplido porque desde que se inició el plan en el año 2015 "la couta de mercado ha aumentado en un punto". Además, ha señalado que en soportes nuevos como Youtube "se ha multiplicado el seguimiento". "En 2016 hubo más de 500 millones de reproducciones de vídeo y ya a final de agosto teníamos 437 millones, por lo que vamos a superar el seguimiento", ha explicado.

El tercer punto ha sido el trabajo en torno al objetivo en "más eficiente" y, para ello, "se ha hecho un enorme esfuerzo". Según ha detallado el cierre de cuentas del año 2016 hubo 400.000 euros de superávit, "algo que no recuerdan los más viejos del lugar" y, en el año 2017, ese superávit fue de 100.000 euros. También, ha puntualizado que estas cifras se han producido en un entorno "regresivo" para la publicidad en televisión en abierto y en donde "se han recuperado" derechos de los trabajadores como la para extra del año 2012.

También ha informado de que la RTVA está trabajando con la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (Forta) para la búsqueda de nuevos modelos de comercialización de la publicidad para las cadenas autonómicas. Por otro lado, ha enumerado otras acciones como el refuerzo del valor de marca, haciendo hincapié en el área de responsabilidad social, o el aumento de la presencia de Canal Sur en conciertos, festivales de cine o acciones conjuntas con ONGs.

Con todo, ha resumido que el balance "es positivo" y que estos planes han permitido "marcarse un camino y las metas", unas metas que "en algunos casos se han alcanzado y en otras se siguen persiguiendo". Esto, según ha señalado Durán, "no significa que la RTVA no tenga problemas", pero la corporación "está mejor" que en el año 2015.

PP: EL PLAN "NO HA SIDO ÚTIL"

El diputado del PP-A Guillermo García de Longoria, tras la primera intervención del subdirector, ha valorado que el Plan Estratégico fue una "herramienta estrella" de esta legislatura "que costó 67.000 euros" y que "desgraciadamente parece distinto" a lo que Durán "había vendido". "Ya dijimos -el PP-- que los planes eran inconcretos, que no decían nada y ahora estamos recogiendo esos frutos y estamos comprobando que el plan no ha sido útil en su desarrollo", ha afirmado.

En esta línea, ha asegurado que "la realidad de la RTVA no ha cambiado mucho" y " se encuentra en el mismo punto y con peores resultados" porque, según ha dicho, eso es lo que lo que le transmiten los trabajadores de la casa. Así, ha remachado que hay una "merma" de la plantilla que causa "sobrecargas" en los trabajadores y que no permite "ofrecer el servicio de referencia y de calidad que merece Andalucía".

"Los trabajadores asisten con preocupación a la desintegración de un servicio público donde los espectadores se van alejando de una programación con la que cada vez se identifican menos", ha explicado el diputado, quien ha insistido en poner en "cuestión" la utilidad del plan que fue una "guía estrella" o una "patada hacia delante" cuyas líneas y resultados "no se perciben por parte de los trabajadores en este momento".

Por eso, para el parlamentario popular el balance de estos años en los que se ha aplicado el plan es "más modesto" de lo que ha expuesto Durán y, si algo va a ser "histórico" de su gestión, según ha dicho, es que "será el subdirector que termine la legislatura con una campaña de los trabajadores para recuperar la nuestra" y que haya logrado "la peor audiencia" para Canal Sur. "Le animo a que siga trabajando, pero asuma el problema, porque cuando alguien no asume los problemas difícilmente las puede resolver", ha concluido.

ERE EN TELEMADRID Y CIERRE DE CANAL NOU

En respuesta a esto, Durán ha aseverado que el Plan Estratégico no se realizó para ser un "método estrella o una patada hacia delante" sino que se realizó "por obligación del contrato programa" que firmó la RTVA con la Junta de Andalucía.

Además, ha afeado al diputado del PP que se le "llene la boca" hablando de los trabajadores cuando su partido "hizo un ERE en Telemadrid y cerró Canal Nou dejando en la calle a un porcentaje enorme de la plantilla".

Por otro lado, ha ofrecido unos gráficos en los que, según ha señalado, se observa que en 2015 "disminuyen las pérdidas" y en 2016 ya se da un superávit que se mantiene a cierre de 2017. "Usted me dice que las cosas nos han cambiado, pues han cambiado tela", ha remachado el subdirector, quien ha reafirmado que, "sin ánimo de ser prepotente", los resultados de la gestión económica de la RTVA en los últimos años son "históricos".

Sobre los datos de audiencia, Durán ha dicho que es falso que los espectadores "abandonen" Canal Sur porque, a pesar de que "no es una cuestión fácil", el informe actual de la audiencia del año 2017 "dice que Canal Sur alcanza una cuota de mercado del 9,2 por ciento". "Es el tercer canal en el cuadro de la Forta y por encima de otras televisiones", ha apuntado. Además, ha recordado que aunque la situación "no sea buena", está "mejorando".

También, ha resumido que la gestión de la RTVA se va a seguir haciendo de manera "responsable" dentro de las limitaciones que tiene a diferencia de otras corporaciones "que no tienen límites". "Yo no puedo hacer lo que hace Telecinco con Gran Hermano, aunque tampoco quiera", ha explicado, al tiempo que ha concluido que, si en temas de publicidad Canal Sur flaquea, no es porque sea su caso, sino porque el problema de publicidad lo tienen "todas" las cadenas autonómicas.

Sobre la campaña de los trabajadores a la que se refería García Longoria, Durán le ha contestado que "no va a conseguir enfrentarle con los trabajadores". Así, ha dicho que respeta la reivindicación de "recuperar la nuestra", pero ha considerado que la programación actual "es mejor. "Iré de la mano con quien sea para lograr el mejor servicio público y claro que me gustaría recuperar las grandes películas y los grandes partidos, pero nadie se puede creer que la empresa está peor que hace cinco años", ha zanjado.