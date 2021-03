Educación ve una "barbaridad" la autorización "expresa previa" de padres para participar en actividades complementarias

SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Educación y Deporte, Carmen Castillo, ha considerado este jueves una "barbaridad" la implantación de un "pin parental" entendido como la "autorización expresa previa de los padres" para la participación de los hijos en actividades escolares complementarias y ha recordado que eso ya se intentó implantar en Murcia y se echó "para atrás" por parte de los tribunales.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Castillo, que se ha pronunciado así el mismo día que se celebra una reunión de la consejería con Vox para abordar este asunto, ha expuesto que el llamado "pin parental" que reclama dicho partido se refiere a que un padre diga antes si su hijo puede hacer o no una determinada actividad complementaria, lo que es una "barbaridad, ya de entrada", o a que un padre que no esté de acuerdo con esa actividad, diga que su hijo no participa, "con lo que lo priva del desarrollo del currículo".

"Ninguna de las cosas sería razonable", ha expuesto la viceconsejera de Educación, quien ha explicado que las actividades complementarias pueden ser visitar un planetario o ir de excursión para ver un castillo y conocer la historia medieval.

"La actividad complementaria se planea por el equipo de ciclo en Primaria y por el departamento en Secundaria, se lleva al claustro, se incorpora a la programación y se aprueba por el consejo escolar", según ha expuesto Castillo, quien ha apuntado que las actividades complementarias las deciden los profesores, para los que ha pedido respeto.

Ha indicado que el documento firmado por el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, con Vox dice "que nos comprometemos a los cambios normativos para implementar un sistema transparente de información que impulse la implicación de la familias en la educación de sus hijos, y el derecho a decidir la participación en actividades, pero vinculado a las propias actividades tal y como se diseñan".

Asimismo, ha querido poner de manifiesto que en dos años, sólo se han producido tres casos concretos de denuncias de familias que no compartían "no tanto la actividad, sino su desarrollo". En cambio, según ha dicho, se han producido 34.000 agresiones a docentes, que es el asunto en el que se debería "poner el foco".

Ha insistido en que los currículos sobre las actividades escolares pasan "por muchos controles" y hay que confiar en los profesionales de la educación.

VACUNACIÓN DEL PROFESORADO

De otro lado, en cuanto al proceso de vacunación contra el coronavirus del profesorado y otro personal de los centros educativos, la viceconsejera ha señalado que es lógico que haya algunas "incidencias" porque estamos hablando de unos 150.000 profesionales.

Ha apuntado que los mayores de 55 años no están siendo vacunados en este momento, porque la vacuna que se está administrando a los profesores y otro personal de centros educativos es la de Astrazeneca, que parece que "no es recomendable" para los mayores de 55 años, a los que se les dispensarán las otras vacunas en cuanto estén disponibles.

Ha insistido en que el proceso está funcionando bien y que no le consta que se estén produciendo "bajas" de profesores tras la administración de la vacuna. Ha podido haber alguna "incidencia", según ha apuntado, en cuanto a casos puntuales de profesores que han tenido algún efecto, pero sin que se haya cursado una baja por incapacidad laboral transitoria.