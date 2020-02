Una empresa comercial granadina reduce a cuatro días su trabajo por semana e incrementa su producción un 20%

Publicado 22/02/2020 11:19:34 CET

GRANADA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa de venta directa de productos de salud 'Grupo Deluxe', que trabaja principalmente con comerciales y teleoperadores, ha decidido reducir a cuatro días semanales su trabajo y ha visto incrementada su producción en un 20 por ciento.

En declaraciones a Europa Press, la jefa del departamento de Comunicación y Recursos Humanos, Arancha Solís, ha asegurado que los primeros días después de la implantación definitiva de esta medida, en febrero, han sido "fenomenales" y que los trabajadores están "encantados y muy contentos".

"La producción está siendo muy grande. Se están cubriendo todas las previsiones y la gente está súper contenta. Los miércoles ya son la segunda parte de la semana y los jueves por la tarde ya están de fin de semana", ha valorado.

Esta empresa, cerca de cumplir siete años de funcionamiento en el sector, con 42 empleados en la delegación de Granada y en periodo de expansión, se ha convertido en la segunda de Andalucía y en la primera granadina en instaurar este tipo de jornadas, solo por detrás de la compañía Software DelSol, con sede en Mengíbar (Jaén).

"Tuvimos una prueba piloto en el mes de noviembre. Desde la dirección de la empresa se comprobó que la producción aumentaba cuando había algún incentivo, en este caso el no trabajar un viernes, y probamos a ponerlo en práctica. El director general, Francisco Javier Sánchez López, ponía un objetivo semanal, y si se alcanzaba antes del jueves se dejaba el viernes libre a los trabajadores. Y funcionó perfectamente", ha explicado.

Solís ha comentado que esta prueba piloto se realizó entre los meses de noviembre y diciembre en cada semana, y en todas se superaba el objetivo fijado, hasta conseguir que noviembre fuera el mejor mes del año para la empresa.

"El incremento del objetivo fue de más de un 20 por ciento aproximadamente únicamente trabajando cuatro días a la semana. Y todas las semanas el miércoles ya se había cumplido la meta fijada", ha comentado.

De esta forma la empresa, que trabaja con comerciales en turnos de mañana, comprobó que reduciendo la jornada laboral y con el ímpetu por crearse un puente festivo con los viernes libres, se aumentaban las ganancias.

Según la jefa del departamento de Comunicación y Recursos Humanos, no instauraron antes esta forma de trabajo debido al reparto de las vacaciones entre el personal. "Nos era un poco caótico hacerlo antes sin esperar a acabar los periodos vacacionales. Por eso elegimos febrero aunque la prueba piloto fuera en noviembre".

"Ahora hemos decidido implantarlo definitivamente siempre y cuando no haya problemas", ha comentado, valorando que son "una empresa de números", por lo que "salvo que hubiera una bajada en la producción, algo que no parece ya que el sistema funciona perfectamente, pues nos plantearíamos volver a lo habitual".

Desde el Grupo Deluxe han asegurado que con la eliminación de los viernes laborable no se han cambiado los sueldos de los trabajadores, aunque se han repartido las horas sobrantes de los contratos de 25-30 horas entre lunes y jueves.

"Los contratos de 39 horas, los más altos de la empresa y que no se podían adaptar por convenio, se han reducido a 36 pero los trabajadores no han perdido salario", ha confirmado Solís.

La responsable cree que lo único que los diferencia de Software DelSol respecto a las semanas con cuatro días laborables es que la empresa jiennense "no cierra y tienen turnos, por el tipo de estructura que tienen", mientras que en el Grupo Deluxe "los jueves por la tarde cerramos y no trabaja nadie hasta el lunes".

"No tiene sentido que el equipo de teleoperadores trabaje si no están los comerciales en la calle, y ellos no pueden estar vendiendo un producto si no hay montadores y repartidores. O trabajamos todos o no trabajamos ninguno", han concluido.