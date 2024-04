Enrique Santiago (Sumar) insta al Gobierno a atender "las necesidades de las comunidades de regantes”

FUENTE PALMERA (CÓRDOBA), 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, ha instado este viernes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a que "atienda debidamente las necesidades de las comunidades de regantes", en especial a través de las confederaciones hidrográficas.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Fuente Palmera (Córdoba), donde ha visitado ExpoFare, la Feria de la Agricultura de Regadío del Valle del Guadalquivir, junto a dirigentes y cargos públicos locales de IU, Santiago ha expresado su "preocupación" por algunas situaciones que se están produciendo, por ejemplo con la comunidad de regantes Salva García, en el citado municipio.

"No puede ser --ha lamentado-- que tengamos tierras que al final, por problemas de relación con la Administración, con el Ministerio, quizás por no haberse anticipado a los problemas, no pueden ser explotadas, por ejemplo".

Así, el también portavoz de IU en el Congreso y diputado por Córdoba, ha señalado que "hay que corregir los problemas que existen ahora mismo y que están impidiendo esa explotación", porque "existen recursos para lograr toda la riqueza que supone la correcta explotación de la tierra".

Por este motivo, ha felicitado al Ayuntamiento de Fuente Palmera por el trabajo que está haciendo para dar a conocer estos problemas y trasladarlos al Grupo Parlamentario de Sumar, y se ha comprometido a explicar la situación al Ministerio para la Transición Ecológica, para que aborde las posibles soluciones.

"Vamos a seguir trabajando --ha asegurado-- para corregir ese problema de la comunidad de Salva García, y ayudarles a que realmente la actividad productiva sea buena para todas las personas que forman parte de esa comunidad".

Enrique Santiago ha reconocido también el trabajo realizado por los responsables municipales con el desarrollo de ExpoFare, una feria que calificó de "sumamente importante", y que se "ha consolidado ya, para poner en contacto a las comunidades de regantes, a los técnicos, a los profesionales, a los suministradores y, sobre todo, para adaptarnos a los planes de modernización del campo a través del regadío".

Ha felicitado especialmente a los máximos responsables políticos de Fuente Palmera, porque "con actividades como está consiguen que la gente viva mejor, que el sector avance" y, muy especialmente, "que seamos rigurosos y responsables con los recursos escasos que tenemos, como el agua, que es tan importante".

El portavoz parlamentario de IU ha explicado que en España "la producción agrícola en regadío ha crecido más de un 60% en los últimos años", lo que supone desarrollo económico, "pero en un país donde el agua es un recurso limitado, hace falta que sea un regadío sostenible", y "la feria ExpoFare sirve para eso, para garantizar esa eficiencia de los recursos".

Santiago ha resaltado también "todo el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de coalición desde el año 2020" y ha recordado, por ejemplo, que "ahora mismo hay una línea de ayudas del Ministerio de Administraciones Públicas, con más de 3.000 millones de euros en el periodo 2022-2027, para modernización de regadíos". A eso hay que sumar "otros 5.000 millones, que va a aportar el Ministerio para la Transición Ecológica, también para modernizar sistemas relacionados con el consumo de agua".

Ha concluido Santiago mencionando el "buen trabajo" que, como le han comentado algunos expositores, se está realizando en la zona "gracias a la coordinación municipal y a través de los Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica)", por ejemplo "con los Pertes de digitalización del regadío, de modernización de las conducciones y con las subvenciones de cofinanciación para las pequeñas y las medianas explotaciones agrarias".