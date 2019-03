Un entorno de trabajo inclusivo y diverso brinda resultados financieros más sólidos, según expertos

Publicado 26/03/2019 14:29:25 CET

SEVILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La socia de Deloitte Legal, Marta Morales, ha asegurado este martes que "crear un entorno de trabajo inclusivo y diverso no sólo es lo correcto, además es un buen negocio", ya que "las organizaciones que cuentan con entornos más inclusivos, logran un mejor desempeño de sus profesionales y unos resultados financieros más sólidos".

Así lo ha señalado en el Foro de Directivas Andaluzas de Deloitte, que ha tenido lugar hoy en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, en el que ha participado más de un centenar de destacados personalidades y profesionales andaluces. Además, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abierto la jornada, mientras la delegada de Fomento, Infraestructura, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en Sevilla, Sol Cruz-Guzmán, lo ha clausurado.

El socio director de Deloitte en Andalucía, Leopoldo Parias, ha reafirmado el apoyo de la firma a la inclusión y la diversidad de perfiles en todos los niveles de la empresa privada y la administración, como generadores de empleo y bienestar social.

Además, dos mesas de debate y siete ponentes de primer nivel han puesto el foco en dos áreas fundamentales para el desarrollo profesional de las mujeres. Desarrollo más que necesario, con un porcentaje de directivas andaluzas que se estanca en el 24 por ciento, frente al 30 por ciento nacional y el 28 por ciento de la Unión Europea (UE).

EDUCACIÓN Y APOYO DE LA DIRECCIÓN

'Mejores prácticas en materia de Gobierno Corporativo' ha sido el tema central de la primera mesa. En ella se han senado Carolina España, diputada del Partido Popular por Málaga; Esther Sánchez Manzano, miembro del Consejo de Administración de Grupo Sando; Blanca Torrent, directora general y consejera delegada de Aceitunas Torrent; y Concha Yoldi, presidenta de la Fundación Persán y del Consejo Social de la Universidad de Sevilla.

Para Torrent, "la independencia da la igualdad. Ninguna mujer debería depender de un hombre, así como ningún hombre debería depender de una de nosotras. Hay que decir sí a la diversidad, porque genera creatividad".

"Es fundamental un cambio de mentalidad y empezar por la educación, en los colegios, en la universidad y en casa", ha afirmado España. "No puede ser que una mujer pierda más y más competitividad profesional con cada hijo que tenga. Ello hace que yo, que antes no lo estaba, esté a favor de las cuotas", ha indicado.

Por su parte, Concha Yoldi ha cuestionado "por qué no hay directivas" y ha señalado que "históricamente se ha pensado que las mujeres no estaban capacitadas para dirigir empresas", pero ha afirmado que "eso no es así, tenemos la capacidad para hacerlo, pero no estábamos capacitadas por la sociedad para dirigir. Ahora sí".

Sánchez, a su vez, cree que "no deberíamos conformarnos con estar por debajo de la media europea, debemos seguir trabajando. El mensaje de igualdad y diversidad debe venir de arriba, del comité directivo, para calar en toda la organización".

"LA EMPATÍA EN LA DIRECCIÓN, CLAVE DEL ÉXITO"

Por su parte, Lola Bañón, directora de Negocio Inmobiliario de Carrefour Property España y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales; María Mata, directora general corporativa del Grupo Sociedad Azucarera Larios; y María Jesús Piñas, socia fundadora y directora financiera de Genera Games, han analizado la importancia de la 'Innovación y tecnología aplicadas al liderazgo estratégico femenino'.

"Estoy aquí no por mí, sino por nuestras hijas, que deben ver que hay mujeres al frente de todo tipo de empresas, tecnológicas incluidas como la mía", ha afirmado Piñas. En este sentido, Mata ha asegurado que "el negocio core de mi sector no va a desaparecer, no vamos a irnos a vivir a la nube, seguiremos en casas. Lo que cambiará es la forma en la que integramos las tecnologías y los nuevos perfiles en nuestras empresas".

Para Bañón, sin embargo, "lo fundamental es la valentía, valentía para afrontar el cambio que viene. Vivimos en un tiempo en el que no sabemos qué va a pasar ni hacia dónde vamos. Por ello, la gente que gestiona incertidumbre es aquella que puede liderar".