Entrena: El PSOE "sale a ganar" tras "tres años y medio perdidos para las comarcas de Baza y Huéscar", en Granada

GRANADA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, ha asegurado este miércoles que el Partido Socialista "sale a ganar las elecciones autonómicas del 19 de junio para poner fin a tres años y medio perdidos para las comarcas de Baza y Huéscar".

Tras mantener sendos encuentros con colectivos sociales y también con alcaldes y portavoces del territorio en el que ha recogido sus demandas y reivindicaciones, Entrena ha señalado que "ha llegado el momento de decir basta ya a los retrocesos que esta tierra ha vivido a nivel sanitario o educativo por culpa de un Gobierno que no cree en la igualdad de oportunidades".

"También en materia de empleo donde Moreno Bonilla en lugar de aportar recursos para la reducción del paro, ha optado por eliminar el servicio público de orientación laboral en Baza o Huéscar, o en dependencia, un ámbito en el que el Ayuntamiento de Baza aporta seis veces más que la Junta para el mantenimiento de los servicios sociales, un servicio público esencial", ha indicado Entrena, según ha informado el PSOE en una nota.

"La recuperación y acabar con los obstáculos para acceder a los servicios públicos de calidad es una de las prioridades del proyecto que lidera Juan Espadas, que conoce las necesidades de esta zona y sus potencialidades", ha indicado.

Entrena ha remarcado la trascendencia que todo ello tiene también para "afrontar con garantías el reto demográfico en estas dos comarcas que cuentan con un total de catorce municipios en los que viven alrededor de 50.000 personas".

"Las políticas socialistas están dando respuesta a un asunto que es vital para que ningún pueblo se cierre, ofreciendo oportunidades y herramientas para que la población no se vea obligada a marcharse si no quiere. Algo que no ha hecho el Gobierno de Moreno Bonilla, más centrado en aplicar recortes y desmantelar servicios", ha expuesto.

Así, ha incidido en que el próximo 19J "nos jugamos seguir progresando y consolidando el futuro de nuestros pueblos y su gente o continuar dando pasos atrás, sin actuaciones de trascendencia por parte de la Junta o su dejadez en ámbitos como el medio ambiente con el deterioro del Parque Natural de la Sierra de Baza, el olvido a infraestructuras como la autovía del Almanzora, la carretera A-4200 o la estación de autobuses de Baza, y el abandono a elementos patrimoniales como los yacimientos de Galera".

"Queremos que las comarcas de Baza y Huéscar vuelvan a encontrar su rumbo, y para eso necesitamos que esta tierra cuente con el proyecto claro y definido, que no ha tenido en todo este tiempo con el Gobierno de Moreno Bonilla", ha concluido el dirigente socialista para quien el "progreso económico es esencial para conseguir el bienestar de la ciudadanía".