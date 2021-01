Escuelas de Calor destaca el "éxito" de la protesta de "aulas vacías" y pide interrumpir la educación presencial

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de familias y AMPA Escuelas de Calor destaca el "éxito" de la protesta de "aulas vacías" convocada este lunes y martes para mostrar "el rechazo a la infame gestión" de la pandemia que la Consejería de Educación y Deporte está haciendo en los centros educativos, toda vez que exige que se interrumpa la educación presencial de manera preventiva, "en coherencia con el resto de medidas que se están tomando en Andalucía y por contribuir a evitar el colapso sanitario".

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de esta plataforma sevillana, para la que lo "más exitoso" es que "se vuelva a hablar del tema, que haya ayuntamientos y sindicatos posicionándose, que las direcciones de centros educativos también estén solicitando que se actúe, que muchos ya también pidan que hay que cerrar puntualmente". "Era necesario poner de manifiesto la situación porque nos la jugamos todos", han añadido.

"Es importante que haya unidad en la comunidad educativa", han subrayado, toda vez que han apuntado que "tienen que tomar nota de que hay que tomar medidas eficaces, bajar la ratio, ampliar espacios de uso educativo y plantilla, dotar de medidores de CO2 y poner en marcha medidas de ventilación forzada combinadas con filtro de aire para que no tengan que estar las ventanas abiertas y docentes y alumnado expuestos a temperaturas extremas que ahora son de frío que llegarán a ser de calor", porque "el estrés térmico es incompatible con el rendimiento académico y el aprendizaje".

Además desde Escuelas de Calor exigen que "se interrumpa la educación presencial de manera preventiva al menos en estos momentos en que la curva de contagios no para de subir, en coherencia con el resto de medidas que se están tomando en Andalucía y por contribuir a evitar el colapso sanitario, pues la situación es alarmante en muchos hospitales".

"Somos conscientes de la necesidad de la educación presencial como la única garante del derecho a la educación, pero la salud debe preservarse. No debemos olvidar que estamos en esta situación porque no se invirtió ni se tomaron las medidas adecuadas en su momento. No se controla igual el SarsCov2 en clases de baja ratio que en aulas hacinadas sin distancia social de seguridad", agregan desde la Plataforma, que ya el pasado 13 de enero convocó una concentración a las puertas de la Consejería de Educación en Sevilla para denunciar la situación en las aulas andaluzas en plena ola de frío y en plena tercera ola de Covid.

"Nuestro objetivo es que de Educación dé una respuesta coherente y responsable con la situación sanitaria de pandemia descontrolada y las temperaturas e inclemencias del tiempo que padecen alumnado y docentes", señalan estas misma fuentes, que añaden que "no es de recibo este maltrato institucional". "Nos están diciendo que nos autoconfinemos y los centros educativos siguen abiertos como si tal cosa", un extremo que "nos parece incongruente".