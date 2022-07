Las Escuelas de Idiomas Aceia y CEAR desarrollarán un programa lingüístico para la inserción de refugiados en Andalucía.

SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (Aceia) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han firmado este lunes un acuerdo para colaborar de ahora en adelante para contribuir a la inserción social y laboral de las personas refugiadas acogidas que lleguen a Andalucía, a través del aprendizaje de idiomas.

El Convenio Marco ha sido rubricado en Sevilla por el coordinador de CEAR en Andalucía Occidental, José Carlos Budia Ruiz; la coordinadora de Intervención y Políticas y Campañas de CEAR en Andalucía Occidental, Lourdes Navarro Gandullo; y el presidente de Aceia, Alan McDyre, según recoge un comunicado conjunto.

Entre las acciones que desarrollarán las escuelas de idiomas destacan clases de español presenciales y online, especialmente en las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz; clases de inglés, destinadas a personas usuarias que necesiten mejorar su nivel de idiomas para sus itinerarios de empleo e inserción laboral, mejorando su empleabilidad; traducción de documentos o servicio de interpretación para las personas refugiadas que desconozcan los idiomas a su llegada a Andalucía.

También cesión de aulas en horario de mañana; cesión de materiales escolares, gracias a los acuerdos que Aceia mantiene con distintas empresas y entidades del sector; así como la posibilidad de Certificar el Nivel de Idiomas, en diversos idiomas, de la mano de Language Cert y con la mediación de Aceia.

El objetivo de este acuerdo, "en el que se lleva trabajando unos meses", es "reforzar, canalizar, ampliar y reorganizar las distintas acciones, actividades y colaboraciones vinculadas con la mejora de las condiciones de vida y la inserción social y laboral de personas refugiadas llegadas a Andalucía, a través del aprendizaje de idiomas, que se han ido poniendo en marcha en los últimos meses por parte de las Escuelas de idiomas de Aceia", ha remarcado el comunicado.

Esta "cascada de solidaridad", continúan, "acentuada a raíz de la invasión de Ucrania", quedó reflejada en el 'Plan de generosidad lingüística', diseñado por la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas (Fecei), con la colaboración de sus asociaciones integradas, como es el caso de Aceia, que se desarrolla a nivel nacional y que ha sido el germen del convenio firmado con CEAR.

Estas iniciativas no están únicamente destinadas a las personas ucranianas refugiadas que están llegando a España, a causa de la Guerra declarada por Rusia, sino a personas refugiadas atendidas por CEAR, víctimas de cualquier otro conflicto y de cualquier otra nacionalidad que lo necesiten.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GENEROSIDAD LINGÜÍSITICA

La nota de prensa también subraya que "Aceia y las escuelas que la integran mantienen un firme compromiso con la sociedad andaluza en los últimos años" que es "evidente en diversas acciones y líneas de actuación destinadas a reforzar los lazos interculturales y al desarrollo de las personas --desde un punto personal y laboral--, de la sociedad y de la economía, a través del aprendizaje y el uso de los idiomas".

En este sentido ha apuntado que "el nuevo escenario educativo surgido tras la pandemia y las fuertes consecuencias personales, sociales y económicas han llevado a Aceia a reforzarse como asociación, fomentando nuevos valores más acordes con este escenario y a emprender iniciativas más integradoras con la sociedad".

"Las escuelas de idiomas de Andalucía integradas en Aceia somos conscientes de nuestra responsabilidad social, como comunidad educativa, y conocedores del importante papel a cumplir para la mejora de la sociedad y la economía de nuestra región. A través de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas, queremos contribuir a eliminar las barreras sociales, culturales y laborales que existen. Es evidente que los idiomas no separan, los idiomas nos unen, nos ayudan a crecer como sociedad, como personas y como profesionales. Los idiomas ofrecen oportunidades que nos benefician a todos y es ahí donde Aceia y sus escuelas está centrando sus esfuerzos, en aportar económica y socialmente a través de nuestra labor profesional", ha apuntado McDyre.

Sobre esto ha añadido que "Aceia está integrada por personas que nacieron en España y por personas que llegamos aquí buscando oportunidades laborales. Para nosotros no existen diferencias entre profesores nativos y no nativos, no existen barreras ni etiquetas, somos personas y somos profesionales en constante crecimiento para aportar lo mejor a nuestra sociedad y a nuestra economía. Creemos firmemente en la integración de las culturas y en las aportaciones de cada persona y es ahí dónde enmarcamos estas actuaciones".

Por su parte, Budia ha valorado "muy positivamente" la puesta en marcha de esta colaboración que "sin duda alguna facilita el camino hacia la plena inclusión de las personas que CEAR atiende ya que la barrera idiomática es una de las primeras y más complicadas que solicitantes de Protección Internacional y personas refugiadas encuentran al llegar a España". "Además, para nosotros es muy importante que todas las personas a las que apoyamos, independientemente de su país de origen, tengan acceso a este tipo de programas de aprendizaje del idioma, si el español no es su lengua materna", ha agregado.