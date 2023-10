Escuelas infantiles denuncian a ludotecas en Córdoba, Cádiz y Sevilla por "prestar servicios fuera de su competencia"

SEVILLA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A) ha denunciado ante la Consejería de Desarrollo Educativo a varias ludotecas de Puente Genil (Córdoba), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y Utrera (Sevilla) por "prestar servicios para los que no están autorizadas".

En concreto, en un comunicado, la asociación denuncia que algunas ludotecas acogen niños menores de tres años sin supervisión paterna y/o materna, cuando solo las escuelas infantiles pueden dar este servicio.

El presidente de CEI-A, José Luis Victorio, remarca que "Coordinadora no tiene nada en contra de las ludotecas, que prestan un servicio distinto al de las escuelas infantiles que, no nos podemos olvidar, son centros educativos, no simples guarderías en las que se entretiene a los niños".

En este sentido, CEI-A remarca que las escuelas infantiles tienen que cumplir normativas "muy estrictas" de carácter educativo, pero también sanitario y laboral mientras que "el personal de las ludotecas no tiene que tener formación alguna, ni se les exige registro sanitario puesto que no están autorizadas a prestar servicio de comedor, y tampoco pasan las inspecciones rutinarias a las que la Consejería de Desarrollo Educativo somete a las escuelas infantiles".

"Hemos denunciado a ludotecas que permitían a los padres que lleven de casa la comida de sus hijos, cuando eso es ilegal y supone un riesgo para la salud porque no se garantizan las condiciones higiénico-sanitarias necesarias", ha explicado.

Asimismo, ha apuntado que el personal de las ludotecas "no tiene que tener una formación específica" como en las escuelas infantiles para atender a los menores en esta "importantísima" etapa educativa y eso por "no hablar de que no tienen que cumplir ratios por edades, solo respetar el aforo del local, y pueden mezclar niños de diferentes edades", relata Victorio.

CEI-A entiende que muchos padres y madres, por cuestiones económicas, decidan llevar a sus hijos a una ludoteca que va a cobrarle una cantidad inferior a los precios establecidos en las escuelas infantiles, pensando que van a recibir los mismos servicios educativos que en una escuela infantil, pero en realidad "las ludotecas no son una alternativa a las escuelas infantiles, no tienen que tener un programa educativo y, lo que es más peligroso, nadie controla las condiciones higiénico-sanitarias mínimas", advierte el presidente de Coordinadora

de Escuelas Infantiles de Andalucía.

Todo ello, a su juicio, "no solo supone una competencia desleal" hacia las escuelas infantiles, sino que está poniendo en riesgo a los menores por "una dejación de funciones de algunos ayuntamientos", que echan la vista hacia otro lado en vez de controlar que el servicio que prestan estas empresas son los propios de las ludotecas.

"Nos preguntamos si es necesario que ocurra un accidente grave en uno de estos negocios para que la administración cumpla con sus obligaciones", se cuestionó José Luis Victorio.

De hecho, la administración autonómica ya ha apercibido al Ayuntamiento de Utrera para que notifique a la ludoteca denunciada el cierre de sus instalaciones por incumplimiento de la normativa y, sin embargo, "aún no ha hecho nada para regular una situación que no se debería haber producido, menos aún, teniendo en cuenta que hablamos de bebés de cero a tres años".

Por ello, "pedimos a la Administración andaluza que modifique la actual normativa de las ludotecas para dejar claro que no pueden atender de forma continuada a menores sin supervisión paterna y/o materna ni compartir horario laboral con las escuelas infantiles", subrayó el responsable de CEI-A para quien la solución a este problema viene de la mano de la gratuidad de esta etapa educativa.

"Las familias van a las ludotecas por ahorrarse dinero. Las ayudas son insuficientes y valoran el ahorro por encima de la atención a sus hijos, porque no saben lo importante que es esta primera etapa educativa en la vida de sus hijos de cara a su futuro escolar", remarcó Victorio.

En este sentido, CEI-A también incide en que "se quedan plazas sin cubrir en las escuelas infantiles mientras hay familias que llevan a sus hijos a ludotecas, cuando si esta etapa fuera gratuita, es muy probable que todas esas familias llevaran a sus niños y niñas a una

escuela, donde recibiría la atención que realmente necesitan para su pleno desarrollo", concluyó el presidente de Coordinadora.