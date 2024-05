CÓRDOBA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha augurado este lunes que los "cambios" en el Gobierno andaluz de Juanma Moreno no serán "puntuales", sino "profundos" porque sabe que su actual ejecutivo "no da la talla".

En una atención a los medios de comunicación en Córdoba, ha indicado que Moreno "ha reconocido que, después de las elecciones europeas, tendrá que cambiar y renovar porque, sencillamente, llevamos dos años de legislatura y este Gobierno no ha dado ninguna señal de capacidad de gestión".

Se está viendo claramente, según ha añadido Espadas, en cuestiones que afectan al día a día de los ciudadanos, como la situación de la sanidad pública, con "listas de espera crecientes", mientras se "derivan" pacientes y recursos públicos a la sanidad privada, algo ante lo que no podemos "permanecer impasibles".

"Esta es una cuestión muy grave que, evidentemente, el señor Moreno Bonilla no querrá reconocer, pero ya se verá muy pronto cómo los cambios en el Gobierno no serán puntuales, sino que serán más profundos", ha indicado Espadas, convencido de el presidente de la Junta "es muy consciente de que tiene un Consejo de Gobierno que no da la talla de lo que necesita ahora mismo Andalucía".