Espadas defiende la labor de oposición del PSOE-A aportando "propuestas" sobre temas que "preocupan" a los andaluces

SEVILLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha defendido este lunes la labor de oposición de su partido en Andalucía, centrada en los "problemas" de sus ciudadanos y aportando "nuevas propuestas" sobre los temas que "preocupan" a los andaluces.

Así lo ha reivindicado el también presidente del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en una entrevista en la Cadena SER Andalucía, recogida por Europa Press, en la que, a modo de balance de la tarea de oposición del PSOE-A y del 'Gobierno Alternativo' para Andalucía que decidió impulsar a comienzos de este año para lo que resta de legislatura, Juan Espadas ha valorado que "todo lo que estamos conociendo y está saliendo a la luz pública en relación con la situación de la sanidad pública, con el desvío de recursos a la sanidad privada" por parte del Gobierno andaluz del PP-A, es "el fruto de un trabajo importante de investigación y de oposición a lo largo de estos dos últimos años".

"Nosotros seguimos trabajando y estando con los problemas y la Andalucía real, y sobre todo con la gente que tiene dificultades", ha proclamado el líder de los socialistas andaluces, que sostiene que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, carece de "un proyecto de verdad ambicioso" para Andalucía.

Juan Espadas ha opinado que el líder 'popular' "se está beneficiando de un buen estado de la economía y de unas buenas cifras del empleo a nivel nacional", y Juanma Moreno "está aportando muy poco o nada a que esa mejora" permita a los andaluces "crecer más que otros territorios". "Muy al contrario, lo que está ocurriendo es que estamos en el furgón de cola de todos los indicadores socioeconómicos, particularmente el del incremento de la brecha de desigualdad", ha advertido el dirigente socialista.

En este contexto, Juan Espadas ha incidido en defender que el PSOE-A está donde debe, "ejerciendo la oposición", y "añadiendo nuevas propuestas en cada uno de los ámbitos que le preocupan a la sociedad andaluza", como el de la gestión del agua, sobre el que su 'Gobierno Alternativo' organizó una jornada el jueves pasado en Málaga, según ha recordado.

Ha avanzado además que el "equipo de expertos" que conforma dicho 'Gobierno Alternativo' trabaja en "dos o tres iniciativas nuevas" con las que el Grupo Socialista está preparando "dos iniciativas de proposición de ley" en el Parlamento andaluz y "algunas otras cuestiones que queremos lanzar al debate público".

"Es decir, estamos trabajando intensamente, intentando ganarnos la confianza de aquí a 2026 para cuando haya que pedirle el voto a los ciudadanos de Andalucía", ha resumido Juan Espadas, que asume que "pasar de una mayoría absoluta a una pérdida de confianza general de la sociedad andaluza no es flor de un día", y que cree que, "probablemente, Andalucía y su sociedad no es consciente de que tenemos un gobierno que, evidentemente, no está ni de lejos a la altura de la confianza y de la mayoría absoluta que tuvo" el PP-A en los comicios autonómicos de junio de 2022, según ha concluido.