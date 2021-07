Espadas defiende su "oposición útil" y pide al PP-A responder a su "mano tendida" de igual modo porque "va de buena fe"

SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha defendido este viernes que el Grupo Socialista está desarrollando bajo su recién estrenado liderazgo una "oposición útil y constructiva" que el PP-A, que gobierna la Junta en coalición con Ciudadanos (Cs), ya "está viendo", y ha pedido a la formación 'popular' que, "lo mismo que le pido que entienda que va de buena fe la mano tendida" que él le ofrece, "deje de especular y me tienda la mano también".

"No me fío del PP", ha añadido Juan Espadas en una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A, en Sevilla, al ser proclamado como nuevo secretario general de la federación socialista andaluza, en la que se ha quejado, a preguntas de los periodistas, de que, "de momento", el PP-A no le ha dado "absolutamente nada".

Es más, según ha continuado criticando el dirigente del PSOE-A, los 'populares' votaron este pasado jueves en contra de la propuesta de creación de un grupo de trabajo sobre la juventud que el Grupo Socialista defendió en el Pleno del Parlamento, y que en todo caso "va a existir, porque el PSOE lo va a impulsar, y trabajará con todos los colectivos que quieren que se hable de la juventud en el Parlamento", según ha avanzado Juan Espadas.

De igual modo, a preguntas de los periodistas sobre la abstención del Grupo Socialista a la votación de la enmienda a la totalidad que Unidas Podemos por Andalucía defendió el pasado miércoles en el Pleno del Parlamento frente al proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), Espadas ha justificado ese posicionamiento para dar "una oportunidad al grupo de trabajo técnico que se constituyó entre el Grupo Popular y el Socialista, que está trabajando, y donde se tendrá que concretar qué tipo de modificaciones al texto se incorporan para poder votar a favor de la norma".

En esa línea, Espadas ha señalado que los socialistas no se van a "oponer a la norma, porque entendemos que es necesaria, pero no exactamente como está" ahora mismo redactada, y ha remachado que el PP-A "estaba abierto a estudiar, e incluso a hacer esas modificaciones" que plantea el PSOE-A.

El candidato socialista ha agregado que ve a los 'populares' "nerviosos", cuestionando "si es verdad o no lo de la mano tendida" que le ofrece el PSOE-A, y al respecto ha invitado a los representantes del PP-A a fijarse en el resultado de las votaciones del Pleno de esta semana, porque "el PP-A y su Gobierno se hubieran quedado con un palmo de narices con varias de las normas que llevaban" al Parlamento de no haber sido por el voto socialista.

Así, ha llamado la atención sobre el voto en contra de Vox al decreto ley por el que la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades concederá ayudas de hasta 300.000 euros para favorecer la liquidez de pymes pertenecientes a los sectores aeroespacial, naval y otros sistemas avanzados de transporte, centradas en actividades de fabricación, reparación y mantenimiento, que resultó convalidado en el Parlamento con los votos del PSOE-A, PP-A y Ciudadanos.

Espadas ha remarcado que dicho decreto "se hubiera quedado en el cajón" porque Vox votó que no "a ayudas por 15 millones de euros porque había una cláusula que apostaba las contrataciones específicamente de mujeres", y ha subrayado que el PSOE-A "no va a permitir que eso se produzca en el Parlamento si lo podemos evitar con nuestro voto", de ahí que votara a favor de la convalidación de dicha normativa.

NEGOCIACIONES EN TORNO A LA LEY DEL SUELO

Sobre la Lista, además, Espadas ha aclarado también que la portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, "ya le manifestó al portavoz del PP" en la Cámara, José Antonio Nieto, que "hasta que no viéramos la incorporación de modificaciones al texto que nos lleve a una votación positiva", estarían "en la abstención, y bastante es, porque podríamos haberlo bloqueado", según ha apostillado.

El candidato socialista ha argumentado que en esta cuestión el PP-A debe aclarar "si sólo necesita el voto de Vox y no le interesa nuestro apoyo", y ha comentado que él le trasladó al presidente de la Junta que, "si se van a conformar con el voto de Vox, para qué molestarnos en trabajar", pero que Juanma Moreno le indicó que PP y PSOE "deberíamos llegar a un acuerdo" con la nueva Ley del Suelo, que "es bueno para los ayuntamientos, hay demanda de que estas modificaciones son necesarias", y "tenemos que trabajar juntos para dar un ejemplo de oposición y Gobierno constructivo".

"Yo me lo creí", ha aseverado Juan Espadas, que ha pedido al PP que "deje espacio" al grupo de trabajo conformado y "veamos si somos capaces de llegar a un acuerdo". "Si no, no vamos a votar a favor de una norma que no introduzca algunos elementos para nosotros fundamentales para la sostenibilidad", ha advertido el dirigente socialista antes de apostillar que, si los 'populares' prefieren "desentenderse de lo que opine el PSOE y votar con Vox, perfecto: la fiabilidad del socio ya la vieron el otro día en la sesión plenaria", ha zanjado.