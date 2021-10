Espadas lamenta ir "a ciegas" a la nueva reunión sobre el presupuesto y avisa al PP: "Es imposible tener a Vox y PSOE"

GRANADA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, se ha lamentado este martes, en las horas previas de una reunión con la Consejería de Hacienda sobre el proyecto de Presupuestos de 2022, que "no tenemos ni un dato, vamos a ciegas", aunque ha proclamado seguidamente que "vamos con la misma voluntad", planteamiento antes de hacer otra advertencia al Gobierno andaluz sobre la capacidad de entenderse indistintamente con PSOE y Vox: "que para el Presupuesto le puede valer Vox o PSOE eso es imposible".

"El Presupuesto de Vox no es del PSOE, no es igual una cosa que otra", ha proseguido afirmando el líder de los socialistas andaluces durante su participación en un encuentro informativo con Europa Press Andalucía, con el patrocinio de Fundación Cajasol, Cepsa y Fundación CajaGranada, y donde Espadas ha sido presentado por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

Preguntado si el PSOE propiciará con su abstención que el proyecto de Presupuesto pudiera salir adelante, Espadas ha afirmado que "si yo fuera el presidente del Gobierno andaluz habría Presupuesto con un pacto para que el PP se abstuviera".

"No es mi Presupuesto ni lo va ser nunca", ha proclamado el secretario general del PSOE, quien apelado a encontrarnos en "un momento político en el que se necesita sacar del proyecto algunas cuestiones que significan retrocesos o compromisos con colectivos que necesitan un gesto esta legislatura, no la que viene", para explicar de esta forma la predisposición socialista al diálogo.

Espadas se ha pronunciado sobre el ánimo que aprecia en las filas del Gobierno andaluz y apuntar que "veo inquieto a PP, Cs", retrato en el que ha ahondado para afirmar que "el PP no termina de centrarse en nada", así como proclamar que "no pensaban ni mandarlo al Parlamento, lo mejor era la prórroga, escurrir el bulto, y convocar elecciones".

El secretario general del PSOE de Andalucía ha subrayado la contribución del proyecto de Presupuesto, a los que ha definido como "herramienta de gestión de un Gobierno", y desde esa pesperctiva ha reclamado "el derecho a saber la forma en la que el PP plantea salir crisis", así como cuál es "la apuesta real" con las cuentas para el próximo ejercicio después de que haya subrayado que el Presupuesto para 2022 "es un Presupuesto de dulce", calificativo que ha sustentado en el hecho de que "por primera vez en la historia cuenta con más recursos que nunca o del Estado o de fondos europeos", de ahí que haya insistido en que "más quisieran" los antecesores del presidente andaluz, Juanma Moreno, de tener "el Presupuesto con más recursos de la historia".

EXIGE A MORENO EJERCER EL LIDERAZGO CON EL PRESUPUESTO

Espadas ha exigido al Gobierno de Moreno ejercer "el liderazgo de ser capaces de sacar el Presupuesto" y colegir que de no haber Presupuesto para 2022 "el único responsable va a ser él".

"Esta tarde lo vamos a ver", ha trasladado el líder del PSOE andaluz, sobre las condiciones en la que se desarrolle la negociación presupuestaria después de la ronda que mantuvo Moreno con todos los grupos a final de septiembre, antes de insistir en que "no se nos ha pasado ni un dato".

El secretario general del PSOE ha enmarcado su iniciativa de tender la mano al Gobierno andaluz en la negociación de las cuentas de 2022 en el hecho de haberse topado con una coyuntura en la que "el partido que ha apoyado los presupuestos anteriores no iba a apoyarlo esta vez", por lo que ante "ese pulso" ha esgrimido que "el gesto de responsabilidad fuera del PSOE" con la pretensión de recobrar "un Presupuesto retrógrado" por cuanto "esa fuerza ha condicionado los tres anteriores", en su alusión a Vox sin nombrar a este partido.

Espadas ha explicado sobre la receptividad que encontró en el presidente andaluz en el cara a cara que mantuvieron sobre el Presupuesto que "el presidente no me dijo que no, que agradecía el gesto, que estaba dispuesto a dialogar", para indicar sobre la aparente voluntad del Gobierno andaluz de intentar lograr un acuerdo presupuestario con Vox o PSOE que así sería en el caso de que "Vox esté dispuesto a volver al cauce de los servicios sanitarios, de la educación, de igualdad, de Memoria Democrática, o de la cogobernanza".

"No vamos a ser la coartada", ha afirmado Espadas en este contexto de negociación con la Junta y la convocatoria de elecciones en Andalucía, tras reiterar que "estoy dispuesto a sentarme", aunque ha reconocido que "estaría mal estar esperando a Vox". "O con unos o con otros", ha exigido Espadas al Gobierno andaluz.

Tras reclamar la capacidad de "ser capaces de sentarnos a hablar de sanidad, educación y de servicios sociales y de algunas cuestiones que son fundamentales a nuestro juicio", Espadas ha afirmado que "no se trata de que se aprueben nuestros Presupuestos", aunque ha alentado a la Junta de Andalucía a "prescindir de algunas propuestas para incorporar la propuesta que va a plantear el PSOE", entre la que ha mencionado "cambiar la Atención Primaria de forma urgente, la presencialidad es irrenunciable, más profesionales sanitarios, tener la capacidad de retenerlos, aumentar el gasto dirigido al personal sanitario".

Espadas, tras vincular que las decisiones presupuestarias en sanidad y educación tienen repercusión directa en la fijación de la población en el territorio o para afrontar el reto demográfico, ha reiterado que "hoy voy con la misma sinceridad, disponibilidad para el acuerdo", por lo que ha expresado su esperanza de contar "mañana con elementos de certeza para seguir hablando", antes de advertir de que si el PSOE se ve abocado a "una tramitación parlamentaria al uso, es que ya tienen un acuerdo con Vox", por lo que ha deducido que "no entiendo el teatrillo" y ha invitado al Gobierno andaluz a "poner encima de la mesa los números que necesita Andalucía".