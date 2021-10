Bendodo: Habrá "que ver" si el PSOE "deja" a Espadas facilitar la aprobación del Presupuesto de la Junta de Andalucía

SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), ha sostenido este martes que habrá "que ver" si en el PSOE "dejan" al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, favorecer la aprobación del Presupuesto de la Junta para el año 2022 con un voto favorable o una abstención al proyecto que presente el Ejecutivo de PP-A y Ciudadanos (Cs).

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Elías Bendodo ha manifestado en esa línea que "el problema de la posición del Grupo Socialista en los Presupuestos de la Junta depende de la capacidad de presión y aguante que tenga el nuevo líder del socialismo andaluz".

Así, el consejero portavoz ha advertido de que Juan Espadas "puede pretender una cosa" y tener "la buena voluntad que le trasladó" al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la reunión que ambos mantuvieron el pasado 1 de octubre para buscar un posible acuerdo de Presupuestos, y que "le agradecemos" desde el Gobierno andaluz, pero "otra cosa es que su partido --el PSOE-- le deje hacerlo".

"Esa es la cuestión", ha aseverado Elías Bendodo, quien ha recordado que Juan Espadas "ha hablado de que quiere que salgan adelante las cuentas" de la Junta de 2022, con una abstención del Grupo Socialista o incluso un acuerdo para votar a favor de las mismas, pero "tienen que dejarle" en el PSOE. "Tengo que ver que le dejen en su partido", ha remachado el consejero portavoz.

SEMANA "CLAVE" EN LA NEGOCIACIÓN DEL PRESUPUESTO

En todo caso, el titular de la Presidencia ha vuelto a "tender la mano" del Gobierno andaluz "a todos los grupos parlamentarios, sin vetos ni exclusiones", para sacar adelante el Presupuesto del año que viene, y ha insistido en que el "objetivo" que se ha fijado el Ejecutivo de PP-A y Cs "son cuatro años de legislatura y cuatro Presupuestos aprobados en tiempo y forma, al final de cada año".

Bendodo ha agregado que "esta semana va a ser clave en la negociación de los Presupuestos" de 2022, que desde el Gobierno andaluz quieren que sean "transversales porque queremos que sea el más participativo de la historia de Andalucía", y ante el que "puede sentirse cómodo cualquier grupo con su aprobación o abstención para que salga adelante".

La "clave", según ha agregado el consejero, "es saber quién se va a atrever a rechazar estos Presupuestos que son los de la recuperación del Covid" y que "blindan la sanidad, con mil millones de euros más respecto al anterior, y la educación, con la mayor plantilla docente pública de la historia" de Andalucía, traducida en "más de 104.000 maestros y profesores" que ascienden a "109.000 si se incluyen los refuerzos Covid que hemos incorporado este curso al sistema", según ha puesto de relieve.

Bendodo ha reiterado que el proyecto de Presupuestos que "conocerá el Consejo de Gobierno y entrará en el Parlamento en las próximas semanas rondará los 43.800 millones de euros, un 9% más que el de 2021", y tendrá "especial incidencia en sanidad y educación". A ello "hay que sumar la bajada de impuestos como las tres columnas fundamentales del Presupuesto" próximo, según ha abundado.

CRÍTICAS AL GOBIERNO POR LOS PGE

Por otro lado, Bendodo ha aprovechado para pedir al Gobierno de España que "mire más a Andalucía y que haya igualdad de trato con otros territorios", porque desde la Junta "no entienden" que, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 que el Ministerio de Hacienda ha remitido al Congreso de los Diputados, "Andalucía vaya a recibir un 16% menos por habitante de lo que va a recibir Cataluña, siendo Andalucía la comunidad más poblada" de España.

En concreto, el consejero ha criticado que "Andalucía va a recibir por habitante", según la propuesta del Gobierno, "45,5 euros menos de inversión que un ciudadano de Cataluña", un total de "267,8 euros por andaluz" frente a los "313,3 euros" que recibirá cada catalán, según ha lamentado antes de preguntar "qué culpa tienen los andaluces para ese maltrato por parte del Gobierno de la nación".

Tras apuntar que el que "ya no gobierna aquí el PSOE no puede ser uno de los motivos" que justifique ese "maltrato", Bendodo ha manifestado también que "los andaluces no entendemos, y no creo que merezcamos, que queden fuera de los PGE proyectos de vital importancia para Andalucía", además de que "no se contempla tampoco el fondo de compensación" que han pedido los gobiernos andaluz, de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia para estos territorios mientras se reforma el modelo de financiación autonómica.

Bendodo ha concluido reiterando que "el Gobierno de España le debe a los andaluces 10.835 millones de euros, y cada día esa deuda aumenta en cuatro millones de euros", y ha advertido de que "Andalucía va a ser beligerante para exigir lo que le corresponde, ni más ni menos".