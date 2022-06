Espadas llama a "desmontar" el "cuento de la derecha" de que Moreno no tendrá "ni que esforzarse" para ganar el 19J

CANTILLANA (SEVILLA), 10 Jun. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Fernando Toribio) -

El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha llamado este viernes por la noche a los socialistas a "desmontar" el "cuento" que, según ha denunciado, se ha dedicado a construir "la derecha" según el cual el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, es como "un príncipe" que "no tendrá ni que esforzarse" para que los ciudadanos lo consideren en las próximas elecciones del 19 de junio como "el mejor líder para Andalucía".

Juan Espadas ha advertido de que "mucha gente puede estar creyéndose ese cuento", y es obligación de los socialistas "desmontar" ese "relato", esa "película de ficción" que, según ha abundado, se han dedicado a construir "Moreno y los suyos", en el que "había un príncipe que no tenía que hacer nada porque todo el mundo lo quería, porque no lo estaba haciendo tan mal, porque parece que venía ungido a no tener ni que esforzarse porque, según su cuento, los andaluces iban a valorar que era el mejor líder para Andalucía y el mejor proyecto de gobierno".

El candidato socialista se ha manifestado así en el transcurso de un acto público en Cantillana (Sevilla) con el que ha cerrado su agenda de la octava jornada de campaña electoral, y en el que ha estado arropado por el secretario de Organización federal del PSOE, Santos Cerdán, y que también ha contado con las intervenciones del secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, y de la secretaria general del PSOE local y alcaldesa del municipio, Ángeles García.

Espadas, que ha subrayado que ya se ha superado el "ecuador" de la campaña electoral, y que ésta "se le está haciendo corta", ha advertido en este mitin, celebrado en el Parque Felipe González de Cantillana, de que ese "cuento" de Moreno "solo se lo cree la vaca" del Valle de los Pedroches con la que se fotografió esta semana, al igual que hizo en la campaña electoral de 2018, y porque el animal "no le contesta".

El candidato socialista ha señalado que "se rebela ante encuestas que digan que esto es lo mejor para Andalucía, que el del cuento, el de la película, el principito" debe seguir siendo presidente, porque, además, "viene con un regalito que se llama ultraderecha", según ha alertado Espadas, en alusión a la posibilidad de que el PP pactara con Vox tras los comicios del 19 de junio.

