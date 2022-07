Espadas llama al PSOE-A a "ensanchar su base social y conquistar el centro político" para volver a gobernar Andalucía

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha apostado este jueves por "ensanchar la base social" de su partido y por "conquistar el espacio de centro político" para volver a gobernar en Andalucía tras sufrir en las elecciones del pasado 19 de junio su peor resultado en unos comicios autonómicos en esta región en la que gobernó durante casi 37 años de forma consecutiva.

Espadas ha realizado estas y otras reflexiones a lo largo de su intervención ante el Comité Director del PSOE-A, el máximo órgano del partido entre congresos, reunido en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) por primera vez desde dichas elecciones del 19J en las que venció el PP-A con mayoría absoluta.

En una alocución de más de 30 minutos, el que fuera candidato socialista a la Presidencia de la Junta en dichos comicios ha indicado que las elecciones del 19J marcan "un punto de reflexión y de parada técnica" en el PSOE-A "para revisar el vehículo en profundidad", y ha anunciado una "nueva orientación estratégica a la hora de explicar" las propuestas del partido en la que "tenemos que ser capaces de ensanchar la base social a la que nos dirigimos".

En esa línea, ha defendido que "sólo se gobierna cuando se conquista no sólo tu espacio ideológico, sino un enorme espacio de centro político que es el que garantiza mayorías de gobiernos".

Espadas ha sostenido que así lo comprobó él como candidato a la Alcaldía de Sevilla, cuando en las elecciones locales de 2011 realizó una campaña "muy ideológica y muy de izquierdas", y perdió frente al PP, "como ahora, con una gran mayoría absoluta", y ha resaltado que, después, "a medida que el trabajo en los cuatro años de oposición nos dieron la oportunidad de hacer un trabajo minucioso, sereno, de conocimiento de la gente, de lo que significaba el proyecto, del equipo que había detrás y de la persona que lo lideraba", y "empezamos a ensanchar esa base social que respaldaba nuestro proyecto, de izquierda, pero socialdemócrata, no radical", eso le "dio la opción de ser gobierno en 2015" y "dejó a la derecha muy cortita".

Por tanto, según ha continuado, "una de las lecciones que tenemos que aprender es que tenemos que dirigirnos al conjunto de la sociedad, y no sólo una parte de la sociedad", y "no podemos dejar a la derecha un espacio de la sociedad concreta porque entendamos que es de derechas".

POR UN PROYECTO "DISRUPTIVO"

Así, ha llamado a sus compañeros de partido a mirar "hacia adelante", y a construir "el futuro claramente con un proyecto disruptivo", desde el convencimiento de que "el PSOE tiene que contar de otra manera y hablar de otra forma sobre sus propuestas, y tiene que plantear nuevas propuestas" a la sociedad.

"Tiene que escuchar más a la sociedad, a toda ella y en todos los lugares. Y de una vez por todas tenemos que entender lo que son realmente prioridades para la ciudadanía en base a las cuales configura su voto", ha abundado Espadas, que ha querido dejar claro que, para él, la reunión de este jueves del Comité Director supone "un punto de partida", y que "sabía que era difícil" el reto que asumió el año pasado al alcanzar la Secretaría General del PSOE-A, pero ha señalado que, "modestamente", se siente "satisfecho" pese a la derrota en las elecciones, "porque lo hemos dado todo, y porque creo que ahora es el momento de dar el doble o más".

ASUNCIÓN DE "RESPONSABILIDADES"

En esa línea, ha llamado a levantarse, aunque ha concedido que este Comité Director "tiene que ser el de la autocrítica, el de la reflexión, el de la exigencia también de responsabilidades personales, las mías y las de mi equipo en la dirección regional", que "se asumen", pero "desde la responsabilidad absoluta de haber trabajado más que nadie por conseguir el objetivo, de haberse dejado la piel a jirones, cuando no la voz y el hígado, en intentar hacer posible lo que nadie decía que fuese posible conseguir", ha apostillado.

"El 19 de junio hicimos lo que teníamos que hacer", ha defendido Espadas, quien ha subrayado que su proyecto "comenzó" con el Congreso Regional que el PSOE-A celebró en noviembre del año pasado en Torremolinos (Málaga), que eligió una nueva dirección "después de tres meses sin" ella, y tras "un momento difícil para esta organización como era la celebración de unas primarias", en alusión a las de la candidatura a la Junta en la que se impuso a la entonces secretaria general, Susana Díaz.

Espadas ha señalado que en ese momento "el partido tocaba suelo", y tiene "datos" que lo demostrarían, pero "era nuestra responsabilidad el que no fueran un obstáculo para poder volver a levantarse y construir un partido con opciones de triunfo y de ganar".

Ha agregado al respecto que si él "no llevara tan sólo seis meses" al frente del PSOE-A tras dicho Congreso regional, no tendría ningún inconveniente en deciros hoy aquí que no me considero capacitado y que el golpe o el efecto emocional que significó un resultado tan negativo en términos personales o colectivos para el PSOE me invalida para continuar adelante con el proyecto", porque no tiene "ningún apego al puesto de secretario general", pero entendió cuando optó al liderazgo del PSOE-A que "el partido necesitaba un cambio, y ese cambio hay que construirlo, y no se construye en seis meses".

Así, ha remarcado que su candidatura se lanzó "en enero" de este año, "siempre con la sombra de la duda de si no habría elecciones al mes siguiente, sin posibilidad casi de planificar, de organizar equipo, y de recorrer e incrementar el grado de conocimiento del candidato, cuestión básica en unas elecciones en la que te enfrentas a un Gobierno con una posición dominante, con muchos recursos, con un apoyo mediático sin fisuras, y con unas encuestas que cada día te decían cuál era el veredicto del jurado".

PÉRDIDA CONTINUADA DE VOTOS

Al inicio de su intervención, ha reconocido que, "desde 2012", el PSOE-A "de manera continuada ha venido perdiendo respaldo electoral, votos", hasta alcanzar el 19J dicho "peor resultado" del partido en elecciones andaluzas, en las que la "sorpresa" pudo ser "la magnitud de la victoria del PP-A, pero desgraciadamente no el hecho mismo" de ese triunfo, según ha apuntado, porque, "por más que hemos intentado convencernos a nosotros mismos de que el PSOE estaba sobradamente preparado para volver a ser gobierno" en Andalucía, "la mayoría de la sociedad andaluza parece que no pensaba lo mismo".

Así, ha lamentado que "la sociedad andaluza ha preferido quedarse con lo que tenía en estos momentos --en referencia al PP-A, que gobierna la Junta desde enero de 2019-- y no avanzar o arriesgar a elegir un nuevo proyecto político de los socialistas, porque ha entendido que era probablemente el proyecto que ya conocía del PSOE de Andalucía durante tantos años de gobierno, en el que no veía seguramente propuestas suficientemente nuevas o atractivas para su realidad personal".

Al respecto, ha apuntado que "los datos que están analizando" en la dirección del PSOE-A apuntan a que "el 15 por ciento de lo que fue voto socialista en las últimas elecciones probablemente haya comprado" el discurso del candidato del PP-A, Juanma Moreno, que incluso pidió el voto a anteriores votantes socialistas, según ha recordado Espadas.

Sin embargo, el líder socialista ha defendido que, durante la campaña, desde su equipo se dedicasen a reivindicar "las políticas socialistas" y del Gobierno de España, "alto y claro", y se ha declarado "orgulloso de haber defendido esas políticas con la agresión absoluta y permanente de toda la derecha".

Finalmente, Espadas ha aseverado que "el PSOE de Andalucía va a volver a ser el PSOE de Andalucía ganador". "Si el PP, con el peor resultado de su historia en 2018, en tres años y medio ha conseguido el mejor, ya me diréis si el PSOE de Andalucía no es capaz de conseguir el peor resultado de su historia en 2022 y el mejor en 2026", ha zanjado en esa línea.