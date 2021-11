Espadas: Moreno no es libre, sino "rehén de Vox", y "aspira a seguir siéndolo" con un gobierno de coalición

SEVILLA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha defendido este lunes que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, no es "libre", sino "rehén de Vox", y "lo peor es que aspira a seguir siéndolo" y "está incubando" un futuro gobierno de 'populares' con la "extrema derecha" que el PSOE-A "va a frenar en las urnas".

Así lo ha señalado Juan Espadas en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, un día después de terminar el Congreso que el PP-A ha celebrado en Granada, y en el que se han repetido los mensajes desde la dirección nacional del PP y compañeros de partido como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, subrayando que Moreno es "libre" para tomar sus decisiones, o animándole a que lo sea.

El líder socialista ha comentado al respecto que "nos hemos llevado todo el fin de semana viendo si Moreno era libre o no", y al respecto ha sostenido que "lleva siendo rehén de Vox desde el inicio del mandato, y lo peor es que aspira a seguirlo siendo", y, "al final, lo que está incubando" el presidente de la Junta "no es un Presupuesto, sino un acuerdo con Vox", que "es lo que va a parar el PSOE en las urnas".

Espadas también ha indicado que "el momento ahora no es electoral" en Andalucía, de "adelantar elecciones cuando la gente está pidiendo que hablemos de sus problemas, de qué medidas vamos a tomar" para resolverlos, y al respecto ha criticado que en el Congreso del PP-A de este fin de semana "no se ha hablado de nada que suene a proyectos de gobierno o a soluciones de los problemas, que tenemos y muchos, en Andalucía".

En esa línea, el secretario general del PSOE-A se ha declarado "partidario de que primero está lo que le interesa a los andaluces, y después lo que le interesa a un partido", sea el que sea, y el presidente de la Junta "debe preocuparse primero de los intereses de Andalucía". "Lo primero ahora mismo es Andalucía, y si lo primero ahora mismo es Andalucía para el presidente" Moreno, "no va a haber adelanto electoral", ha sostenido Juan Espadas, quien en esa línea ha afirmado que él está "en que no va a haber" un anticipo de elecciones, que deberían convocarse a finales de 2022 si se agota la legislatura.

PRESUPUESTOS

Sobre la negociación para el Presupuesto de la Junta de 2022, Espadas ha insistido en criticar la "especie de vodevil" que, en su opinión, se vivió la semana pasada, "donde se ha puesto de manifiesto un gran engaño colectivo en el que llevábamos instalado desde el verano, creyendo que Moreno tenía intención de verdad de buscar apoyos para el Presupuesto", cuando, a raíz de la grabación con declaraciones del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que trascendió el pasado martes, "nos hemos dado cuenta de que lo que había realmente era interés" en el Gobierno andaluz "por una prórroga presupuestaria, por no complicarse la vida en año electoral, cuando lo que necesitaba Andalucía era un Presupuesto" en un momento en el que "tenemos más recursos económicos que nunca en la historia" de unas cuentas andaluzas.

Espadas ha remarcado que el Gobierno andaluz "tenía dos opciones", que pasaban por "sacar el Presupuesto un año más con Vox, o sentarse a hablar de Andalucía con el PSOE-A", y al respecto ha subrayado que él "tendió la mano" a Moreno en septiembre, "pensando en Andalucía y en que no tenía nada que perder y sí mucho que ganar si los andaluces veían que el PSOE sigue siendo un proyecto y partido de gobierno".

En esa línea, ha lamentado que el presidente "ni siquiera se ha dignado a aclarar la semana pasada el engaño colectivo" que, en su opinión, evidencia el audio de Marín, de forma que "no tiene voluntad alguna de sacar el Presupuesto" adelante, pese a que "el presidente de la Junta me ha dicho en privado que estaría encantado de llegar a un acuerdo conmigo para sacar adelante los Presupuestos", según ha apostillado Espadas.

"El problema es que no sabemos si realmente" Juanma Moreno "dirige, gobierna y manda en el Gobierno andaluz", porque "dice una cosa pero luego ocurre otra", según ha continuado el líder socialista, quien ha defendido que, si él estuviera en el lugar del presidente de la Junta, para sacar adelante el Presupuesto, que es "lo más importante" ahora para Andalucía, "llamaría esta misma mañana" al líder de la oposición para "sentarme esta tarde hasta que llegue a un acuerdo presupuestario", algo que "no ha hecho Moreno", según ha lamentado Espadas, que ha dicho que su móvil "no ha recibido ninguna llamada" del también líder del PP-A, que "está en el tacticismo de ver si me interesa o no", y que milita en un partido en el que "no quieren ese acuerdo presupuestario".

Ha añadido que no quiere que Moreno, "sin ni siquiera bajarse del coche, crea que el PSOE, la primera fuerza política en el Parlamento andaluz, tiene que apoyar los Presupuestos sencillamente porque él --el presidente de la Junta-- sonría", y ha subrayado que el PSOE-A no puede "abstenerse y dejar pasar un Presupuesto que se carga aún más la sanidad pública", o después de que la Administración andaluza ha "renunciado a 123 millones para ampliar las plazas de educación infantil públicas".

"El problema es que Moreno lo que quiere es convocar unas elecciones, o no sabe qué hacer con el Gobierno andaluz y no se aclara", según ha manifestado Espadas, quien, en todo caso, ha querido dejar claro que "no hay secuestro del Parlamento" andaluz, como, según ha agregado, sí se produjo entre los años 1994 y 1996 con "la pinza" de PP e IU, ya que "no hay ninguna estrategia de confrontación ni de imposibilitar la labor del Gobierno" de la Junta, "al menos por parte del PSOE-A".

Según Espadas, Juanma Moreno "está incubando un gobierno con la extrema derecha en Andalucía", y "el PP se está comiendo a Ciudadanos con la anuencia de su líder en Andalucía", Juan Marín, aplicando "el abrazo del oso" con el que el Partido Popular "se está comiendo una opción de centro", según ha abundado, y ha remarcado que la opción del líder 'popular' "es de derechas".

"Lo que oculta es lo que él prepara, que es un gobierno con Vox, que es lo que va a frenar el PSOE, porque los andaluces se van a dar cuenta de que significaría el mayor retroceso de nuestra comunidad en nuestra historia". "No nos lo podemos permitir y es muy peligroso, porque no es lo mismo un gobierno PP-Cs que un gobierno PP-Vox", ha abundado el secretario general del PSOE-A, que ha aseverado que ese hipotético gobierno "no va a ser con nuestro silencio cómplice, ni los andaluces nos vamos a dejar creer que el moderado de Moreno viene a hacer las políticas de centro moderado".

CONTRARIO A UN ADELANTO ELECTORAL

Ha insistido en señalar que, "en un momento como éste de recuperación económica, es momento de gobernar, no de celebrar elecciones anticipadas", pero también ha avisado de que si el presidente de la Junta optara por ese adelanto electoral, los socialistas "estamos perfectamente preparados", y él no tiene "temor a lo que los andaluces voten" pese a lo que pronostican las encuestas, porque "la encuesta de verdad es el día que votamos".

Espadas ha señalado al respecto que está en la tarea de "poner al PSOE en condiciones de recuperar la confianza de los andaluces para volver a ganar unas elecciones", y "en un proceso de escuchar a la ciudadanía después de tantos años de gobierno" en Andalucía. "Lo que quiero es generar confianza", con "suela y labia", hablando "mucho con la gente, escuchar y patear mucho el territorio", ha añadido.