Espadas no descarta repetir como senador y aboga por "no mermar" la representatividad del PSOE-A en órganos como la RTVA

SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha apuntado este lunes que no se descarta como candidato del Grupo Socialista a mantener el puesto de senador por designación del Parlamento andaluz con el que ya cuenta actualmente, al tiempo que ha valorado la posibilidad de que desde la fuerza mayoritaria en esta legislatura en la Cámara --el PP-A-- se pueda tener "generosidad" con grupos minoritarios a la hora de abordar la renovación de los órganos de extracción parlamentaria, como el consejo de administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), pero sin "mermar" lo que cree que le "corresponde" al PSOE-A.

Son ideas que Juan Espadas ha trasladado a preguntas de los periodistas en una atención a medios en el Parlamento tras participar en la preceptiva ronda de consultas con los grupos que el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, lleva a cabo este lunes antes de proponer a un candidato a la investidura como presidente de la Junta.

A preguntas de los periodistas sobre los nombres que el Grupo Socialista planteará para los tres puestos de senador por designación autonómica que le corresponden en esta nueva legislatura, Espadas ha indicado que "el día 25" de este mes de julio cree que "es el día que se ha fijado, probablemente en el curso de estas negociaciones" para la renovación de órganos al inicio de la nueva legislatura, "para plantear esa propuesta", y cuando llegue ese momento comunicará los nombres de la propuesta socialista a los periodistas.

En todo caso, y después de que él mismo avanzase hace unas semanas que propondrá de nuevo que la expresidenta de la Junta y su antecesora al frente de la Secretaría General del PSOE-A, Susana Díaz, repita como senadora autonómica, ha apuntado que él "no se descarta" como candidato para mantener su escaño en la Cámara alta.

"No me descarto, claro que no", ha respondido Juan Espadas a la pregunta de si se descarta para repetir como senador por designación autonómica.

RENOVACIÓN DE ÓRGANOS DE EXTRACCIÓN PARLAMENTARIA

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre las negociaciones entre los grupos para la renovación de los órganos de extracción parlamentaria y, en concreto, del consejo de la RTVA, Espadas ha apuntado que él no está "en este tipo de negociaciones", y que esas cuestiones las está llevando, por parte del Grupo Socialista, su portavoz, Ángeles Férriz.

No obstante, ha añadido que "están transcurriendo con la normalidad del sentido común, de ver qué es lo que corresponde a cada grupo parlamentario en términos proporcionales y del resultado de las elecciones y, a partir de ahí, intentar incorporar las voces de aquellos grupos que, no habiendo conseguido un resultado que les llevase a tener ese nivel de representatividad, pues también tengan su sitio" en esos órganos.

Espadas ha manifestado que los socialistas "siempre vamos a estar por apoyar iniciativas" que se planteen "desde el grupo mayoritario" de "generosidad" hacia otros grupos para que éstos "alcancen puestos en esos órganos", pero "que no mermen lo que entendemos que es lo que le corresponde legalmente al PSOE".

Al respecto, ha aclarado que los socialistas "no vamos a bloquear, si fuese necesario", la posibilidad de "incorporar algunos miembros adicionales" en órganos como el consejo de la RTVA "si así lo plantea el grupo mayoritario".

De igual modo, Espadas ha negado que los socialistas hayan planteado "acelerar" la renovación de algunos de esos órganos, pero ha puntualizado que "lo que sí compartimos con el Partido Popular es que las cuestiones que pueden quedar resueltas antes del mes de agosto se pueden abordar".

"No es imprescindible que se aborden, pero se pueden abordar", ha insistido Espadas para remachar que "el PSOE no va a ser un obstáculo para ello", aunque no tiene "ningún problema de ansiedad en estas cuestiones".

El secretario general de los socialistas andaluces ha defendido que "estamos en el momento de arranque de una legislatura, y es bueno que se arranque todo a la vez", y los "órganos de extracción parlamentaria que vienen de composición de la anterior legislatura se tendrán que abordar en los próximos días, o justo en los primeros de septiembre". "Da igual" una fecha u otra, ha apostillado para insistir en que por parte del PSOE-A "no hay ningún tipo de inquietud en ese sentido".