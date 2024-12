Espadas: "No es lógico que el PSOE-A tenga que esperar gestos de Ferraz"

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha defendido que "no es lógico que una federación" socialista como la andaluza, "con casi un cuarto del censo de toda la militancia nacional, tenga que mirar o esperar señales o gestos de otros territorios o de la dirección federal" en el marco del proceso congresual que el PSOE andaluz afronta en los próximos meses y que culminará en febrero en Armilla (Granada), donde está previsto que celebre su decimoquinto congreso regional, del que el dirigente socialista espera salir con su liderazgo revalidado.

Así se desprende de una entrevista publicada este miércoles en periódicos del Grupo Joly, y recogida por Europa Press, al día siguiente de que la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A acordara este pasado martes la convocatoria, para el próximo 20 de diciembre en Jaén, de la reunión del Comité Director que deberá convocar el XV Congreso Regional de los socialistas andaluces previsto para el fin de semana del 22 y 23 de febrero en Armilla.

En esta entrevista, Juan Espadas se reafirma en su intención de presentar su candidatura para ser reelegido como secretario general del PSOE-A, con la aspiración de completar con "el respaldo de la militancia" el camino iniciado cuando asumió el liderazgo de la federación andaluza en 2021, "una etapa compleja en la que se han puesto las bases para construir el proyecto para ser alternativa de Gobierno en la Junta en 2026", según defiende.

"El PSOE de Andalucía ha recorrido la parte más difícil del camino, la de hacer oposición. Y lo ha hecho con el primer secretario general de la historia de Andalucía elegido en primarias, con la obligación de devolver la confianza en el Partido Socialista por parte de los andaluces", añade Juan Espadas, quien también apunta que si no creyera que puede ganar al presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, en las próximas elecciones andaluzas, "no me presentaría" para ser revalidado como líder del PSOE-A.

Juan Espadas se reivindica como quien "ha conducido este camino, por decisión de la militancia en unas primarias", y "teniendo que reconstruir los puentes de confianza que al final del último Gobierno socialista --entonces presidido por Susana Díaz-- se rompieron con algunos sectores de la sociedad como el personal sanitario, docente u otros colectivos", añade.

Para el secretario general del PSOE-A, "estamos en el momento determinante" porque Juanma Moreno "y su Gobierno dan señales de agotamiento", y "su proyecto (...) demuestra que Andalucía necesita una alternativa que dé soluciones a los problemas reales".

REIVINDICACIÓN DE SU LABOR AL FRENTE DEL PSOE-A

Juan Espadas considera que el PSOE "tiene capital humano de sobra como para poder elegir un equipo de peso" para liderar la federación andaluza, "pero el que ha estado a lo largo de estos tres años y el que tiene ahora un mejor conocimiento de los problemas de los andaluces, y también de la defensa de sus reivindicaciones ante el Gobierno de la derecha, soy yo", y "por eso me presento", asevera en esta entrevista.

En esa línea, sostiene que reúne "los requisitos para poder ganar en las urnas a Moreno Bonilla con un proyecto adornado desde la experiencia y el conocimiento del terreno", si bien entiende que "es posible que otro candidato o candidata puedan estar en esas primarias", y en concreto cita a "María Jesús Montero y muchos de los nombres que están apareciendo en algunos medios de comunicación", pero apostilla que, "para que haya primarias tiene que haber candidatos que se presenten con un proyecto sobre el que podamos debatir".

Juan Espadas reivindica que él no ganó las primarias de 2021 que le enfrentaron a Susana Díaz para ser candidato a la Junta "por ser el candidato de Ferraz". "Yo gané porque representaba un proyecto diferente, nuevo", y "ahora la militancia decidirá quién considera que debe llevar adelante el destino de este partido, y con qué proyecto", agrega para subrayar que "a fecha de hoy no hay ningún candidato que haya dado el paso adelante".

De igual modo, el líder del PSOE-A manifiesta que el proceso congresual del PSOE-A "se centra en Andalucía", y en esa línea defiende que "no es lógico que una federación como la andaluza, con casi un cuarto del censo de toda la militancia nacional, tenga que mirar o esperar señales o gestos de otros territorios o de la dirección federal".

"En ese sentido se han manifestado ya el propio Pedro Sánchez y María Jesús Montero. Se tiene que gestionar en Andalucía y hay que escuchar la voz de la militancia", abunda Juan Espadas, que en esta entrevista invita a sus compañeros de partido "a que pongamos en una balanza cuál es la mejor opción para ganar en 2026; si apostar por un proyecto maduro con los cambios que haya que introducir para enriquecerlo o sencillamente, cambiamos y planteamos una alternativa diferente que no puede tener ni la experiencia ni el conocimiento, ni tampoco las respuestas que los andaluces piden".

El secretario general del PSOE-A dice también que no se plantea el "escenario" de que pueda perder las primarias que se celebraran en la federación andaluza, si bien puntualiza que, si no resulta reelegido en dicho cargo, "trabajaré a disposición de lo que se necesite".

Finalmente, a la pregunta de si "tiene algún mensaje para sus posibles rivales", Juan Espadas responde que les pide "a todos el máximo nivel de respeto y que las cartas estén claras cuando antes mejor para que los militantes sepan cuáles son las alternativas". "Cuanto antes afloren, mejor", zanja el líder del PSOE-A.