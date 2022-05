Espadas (PSOE-A) avanza "el desbloqueo" de la regularización de 8.500 hectáreas de regadío en la provincia de Jaén

VILLACARRILLO (JAÉN), 27 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha avanzado que se va a "desbloquear" la regularización de 8.500 hectáreas de regadío en la provincia de Jaén, un tema "que lleva ya demasiado tiempo dando vueltas" sin resolverse.

"El agua es riqueza, el agua es un recurso escaso y estratégico que tenemos que ser capaces de gestionar bien, de manera eficiente, pero también de regularizar y que la gente tenga sus concesiones y puedan invertir con garantía y con seguridad para modernizar sus regadíos", ha dicho el candidato socialista.

Espadas ha hecho estas declaraciones con motivo de una reunión mantenida en Villacarrillo (Jaén) con alcaldes y portavoces socialistas de varias comarcas pendientes de esa regularización, encuentro al que también han asistido la secretaria general del PSOE de Villacarrillo, Rosa Espino, y el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes.

El líder socialista ha apuntado a la agricultura, el olivar y el agua como tres temas fundamentales para la provincia de Jaén y para el PSOE que serán "elementos prioritarios" en la acción de su gobierno al frente de la Junta de Andalucía, si finalmente logra gobernar tras las elecciones del 19 de junio.

En este punto, ha subrayado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido "el Gobierno que más ha hecho por el olivar en los últimos años" y ha puesto como ejemplo la negociación en Bruselas para conseguir un tratamiento específico para el olivar tradicional dentro de la PAC, unas ayudas asociadas "a las que Rajoy dijo que no".

Espadas ha valorado la importancia de tener un Gobierno en España que ha tomado medidas determinantes "en momentos muy delicados para nuestra economía, con una subida de precios que ha generado muchos problemas a agricultores y ganaderos y a quienes tienen que echar gasoil al camión".

"El Gobierno de España ha ido adoptando medidas y la Junta de Andalucía no ha adoptado ninguna, una Junta que podría haberlas complementado con medidas propias", ha afirmado Espadas. Ha añadido que la Junta no sólo no lo ha hecho, sino que "incluso el PP y Vox han votado en contra de esas medidas en el Congreso".

"Cada vez que echemos gasolina y nos bonifiquen 20 céntimos, hay que acordarse de los que votaron que no. Cuando llega la hora de ayudar, unos votan que no, PP y Vox, y otros sacamos esas medidas adelante", ha afirmado el candidato socialista.

El líder socialista también se refirió al empleo como uno de los temas fundamentales en la provincia de Jaén y ha señalado que el PSOE impulsará desde el gobierno de la Junta "una estrategia completa en relación con los jóvenes", garantizando el acceso a un primer empleo como un derecho a través de la primera oportunidad laboral, o favoreciendo el acceso a la vivienda en condiciones asequibles. "O avanzamos en Andalucía o retrocederemos una vez más", ha indicado al referirse a las opciones que se presentan el 19 de junio.