Espadas rechaza "lecciones" de Moreno para "organizar" el PSOE: "Yo no le hablo de qué le ha pasado a Bendodo en el PP"

SEVILLA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A y nuevo portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha pedido este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, que "no nos dé lecciones a otros sobre cómo organizar" un partido como el PSOE, al igual que él no le habla al líder de los 'populares' andaluces de "qué le ha pasado a (Elías) Bendodo en la dirección nacional del PP".

Juan Espadas se ha pronunciado así en una entrevista en La 1 de TVE, recogida por Europa Press, y en respuesta a unas declaraciones de Juanma Moreno realizadas este pasado martes, en las que el presidente de la Junta y del PP-A manifestaba que le había "sorprendido" que el secretario general del PSOE-A y presidente del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz vaya a asumir también la portavocía del Grupo Socialista en el Senado, al entender que es "muy difícil compatibilizar" esas responsabilidades.

El líder del PSOE-A ha replicado a Moreno señalando que al presidente de la Junta "no le ha caído bien" la decisión de la dirección federal del PSOE de elegirle como nuevo portavoz del Grupo Socialista en el Senado, porque el presidente del PP-A y de la Junta "sabe que yo puedo contribuir a que en el Senado se trabaje de una forma más constructiva", procurando que "la voz de Andalucía", como portavoz socialista en el Senado y de sus compañeros senadores andaluces, "sea una posición de equilibrio territorial, de búsqueda de la igualdad", ha abundado Espadas.

En esa línea, el líder del PSOE-A ha subrayado que "Andalucía tiene un peso muy importante" en el grupo socialista en el Senado, y "al final esto va de ser útil", ha añadido Juan Espadas antes de pedir a Moreno "que no nos dé lecciones a otros sobre cómo organizar" un partido.

"Yo no le hablo a él de qué le ha pasado al señor Bendodo en la dirección nacional del Partido Popular, no es mi tarea ni me importa", ha apostillado Juan Espadas, aludiendo al cambio de responsabilidades del que fuera consejero de la Presidencia en el primer Gobierno andaluz de Moreno y presidente del PP de Málaga, que va a dejar de ser coordinador general del PP y pasará a ejercer como vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis electoral del partido.

Juan Espadas ha querido "garantizar a la gente", y especialmente a los andaluces, que él, en tanto que senador por designación autonómica, se dedica a "trabajar por Andalucía" desde las Cortes Generales, y ahora como portavoz del Grupo Socialista en el Senado va a "trabajar para que el Senado sea una cámara útil para los españoles".

De igual modo, ha apuntado que Juanma Moreno "quiere ser el líder de los gobiernos autonómicos y de los líderes del PP en el debate nacional respecto al modelo de desarrollo territorial, a la igualdad, al modelo de financiación autonómica", y ha preguntado "dónde está la dificultad" en que él mismo --Juan Espadas-- también pueda "liderar desde el PSOE ese debate territorial desde la Cámara territorial, desde el Senado", ha remachado.