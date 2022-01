Espadas replica a Moreno que la "única pinza" es la suya con Vox y le urge a hablar de la sanidad y no de "elecciones"

MADRID/SEVILLA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha sostenido este jueves que la "única pinza" que se da entre fuerzas políticas en la comunidad autónoma es "la alianza" que el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) tiene "con la extrema derecha" de Vox, y ha urgido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a que "deje de hablar de elecciones y hable de soluciones al sistema sanitario" andaluz.

A preguntas de los periodistas en una atención a medios en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, Juan Espadas se ha pronunciado así después de que el presidente de la Junta advirtiese este miércoles de que, si a partir del mes de febrero, cuando arranca la actividad parlamentaria con normalidad, se empieza a suceder un "bloqueo sistemático y permanente" a los decretos y proyectos de ley del Gobierno que se debatan por parte de la "pinza política" de PSOE-A y Vox, que tienen una "confluencia de intereses", la legislatura no podría continuar y se tendrían que convocar elecciones autonómicas.

El secretario general del PSOE-A ha opinado que, este miércoles, se asistió "de nuevo" a la "ceremonia de la confusión" en la que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el vicepresidente, Juan Marín "todos los días están instalados", porque "parece que sólo quieren hablar de elecciones, de cálculos electorales, mientras que la sociedad andaluza lo que necesita es hablar de sanidad, saber la opinión y los planes del Gobierno para que el sistema sanitario vuelva a funcionar, porque está colapsado".

Después de que la Diputación Permanente del Parlamento rechazara este miércoles, con los votos de PP-A y Cs, y merced a la abstención de Vox, la convocatoria de un Pleno extraordinario sobre sanidad solicitado por el PSOE-A, Juan Espadas ha señalado que "ayer le quedaría claro a Moreno que la única pinza que hay aquí, la única tenaza, es la alianza que tiene su gobierno con la extrema derecha".

Según ha continuado el líder socialista, el presidente de la Junta estuvo este miércoles "toda la mañana muy nervioso, muy desbordado, pensando que, nada más y nada menos, iba a tener que comparecer su gobierno a explicar la situación del sistema sanitario, cuando es lo que debe hacer un gobierno ante la situación de colapso en la que está inmerso" dicho servicio, según ha remarcado.

Tras criticar que Moreno "se negó a comparecer y, además, amenazaba, parecía que eso significara un adelanto electoral", Espadas ha aseverado que "Andalucía necesita" que su gobierno "se ocupe del sistema sanitario y dé una respuesta urgente a las miles de personas que no tienen atención telefónica en Salud Responde, que van a su centro de salud y están horas en una cola, o que están esperando que un especialista los atienda porque es urgente".

Moreno "debe dejar de colapsar el sistema sanitario con un pacto con la extrema derecha para no hablar de esto", ha enfatizado Espadas, quien en esa línea ha criticado que, este miércoles, "las derechas se negaron a hablar del sistema sanitario, a comparecer en el Parlamento, y, sin embargo, permanentemente están hablando de lo que les gusta, de cuándo va a haber elecciones".

QUE "DEJEN DE MAREAR" CON LAS ELECCIONES DESDE LA JUNTA

"Andalucía lo que necesita es que el sistema sanitario vuelva a funcionar y tenga una solución", ha afirmado el líder del PSOE-A antes de agregar que "los profesionales demandan que el Gobierno responda y Moreno dé la cara", por lo que ha pedido a los miembros del Ejecutivo andaluz que "dejen de marear" sobre elecciones, porque "lo importante es que la sanidad funcione".

Espadas también ha dicho que él no se va a "preocupar de cuándo serán las elecciones, no es mi competencia", y, en cambio, se va a "preocupar de seguir diciéndole al Gobierno andaluz que se preocupe de la sanidad y no de las elecciones, porque, si no, el mensaje que reciben los andaluces es que tienen un gobierno y un presidente preocupado de él, de sus elecciones, de si va a seguir o no en el Gobierno andaluz".

"Hay que ser serios, rigurosos", ha sostenido Espadas, y ha agregado que "cuando se gobierna hay que estar en los problemas, y ahora mismo hay un grave problema en Andalucía que es la sanidad", y a ese problema "tiene que responder Moreno".

Espadas ha concluido señalando que ve al presidente de la Junta "cada vez más débil y desbordado por el problema, no responde al mismo", y ha advertido de que, si Moreno "está esperando a ver qué ocurre en Castilla y León --que celebra elecciones el 13 de febrero-- para decidir cuál es el futuro de Andalucía, me parece triste y una demostración más de la incapacidad y la falta de liderazgo de Moreno", ha zanjado el dirigente socialista.