El Parlamento andaluz no celebrará pleno extraordinario sobre la situación sanitaria tras la abstención final de Vox

SEVILLA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz no celebrará una sesión extraordinaria del Pleno, solicitada por el PSOE-A para abordar temas relativos a la situación de la sanidad en la comunidad autónoma, después de que Vox haya decidido finalmente abstenerse en la votación de esa solicitud en la Diputación Permanente de la Cámara, de forma que la propuesta no ha salido adelante porque PP-A y Ciudadanos (Cs) la han rechazado, y PSOE-A y Unidas Podemos por Andalucía no han contado con el respaldo de Vox que habría sido necesario para la convocatoria de ese Pleno.

En cambio, la Diputación Permanente sí ha acordado, con el apoyo unánime de los cinco grupos parlamentarios, la convocatoria de una sesión extraordinaria de la comisión de Salud y Familias, solicitada de forma conjunta por PP-A y Ciudadanos (Cs), para que en ella comparezca el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en relación a la evolución de la pandemia de la Covid-19 y la respuesta del sistema sanitario, y por el programa de vacunación de la gripe y la Covid.

La iniciativa de solicitud de un Pleno extraordinario sobre sanidad había sido registrada exclusivamente por los 33 diputados del Grupo Socialista, si bien al inicio de la sesión de la Diputación Permanente la portavoz del grupo Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha planteado la suscripción de su grupo a dicha solicitud, lo que permitiría que en ese Pleno intervinieran representantes de los cinco grupos de la Cámara, y no solo del Socialista, como ocurriría en caso contrario al ser el único proponente.

Sin embargo, la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha rechazado realizar "interpretaciones del Reglamento" que no consideraba correctas, y se ha limitado a someter a votación las solicitudes tal como figuraban en el orden del día de la Diputación Permanente.

"No me voy a inventar lo que no viene en el Reglamento", ha respondido la presidenta a la solicitud que desde el Grupo Socialista le hacían para que aceptara la adscripción "in voce" de Unidas Podemos a la solicitud de un Pleno extraordinario sobre sanidad.

Desde el PSOE-A han pedido un pronunciamiento al respecto del letrado del Parlamento, quien ha respaldado a la presidenta al argumentar que la solicitud de Unidas Podemos de suscripción a la iniciativa socialista se había presentado "una vez comenzada la Diputación Permanente" y tras haber concluido la reunión que, previamente, había celebrado la Mesa de dicho órgano, donde debía haberse calificado para su posible admisión a trámite, según ha expuesto, señalando que por eso no era "susceptible de incluirse en esos momentos".

Así las cosas, la solicitud del PSOE-A ha contado con ocho votos a favor de dicho grupo y de Unidas Podemos por Andalucía, otros ocho en contra --de PP-A y Ciudadanos (Cs)--, y la abstención de los dos diputados de Vox.

Al producirse un empate, se ha repetido la votación en dos ocasiones más, con un breve receso entre la segunda y la tercera ocasión, y, como no se ha modificado el resultado, la iniciativa ha sido rechazada tras votarse por tercera vez.

De igual modo, la Diputación Permanente ha rechazado, con los votos de PP-A y Ciudadanos, y gracias a la abstención de Vox, la convocatoria de un Pleno extraordinario solicitado de forma conjunta por PSOE-A y Unidas Podemos por Andalucía para que en él comparecieran el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, para abordar las previsiones del cierre del ejercicio de 2021 y el decreto de prórroga presupuestaria para el ejercicio 2022, y el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, en relación a las condiciones de regreso a las aulas en el segundo trimestre del curso escolar.

La votación de esta solicitud de Pleno extraordinario también ha concluido con empate de ocho votos a favor --los de PSOE-A y Unidas Podemos-- y ocho en contra --PP-A y Cs--, mientras que Vox se ha abstenido, de forma que, al concluir así la votación en las tres veces en la que se ha llevado a cabo, ha sido rechazada la propuesta.

POSICIONAMIENTOS DE LOS GRUPOS

En el debate previo a las votaciones, el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha advertido de que únicamente el Grupo Socialista había registrado la solicitud de un Pleno extraordinario sobre sanidad, de forma que, si éste se aprobaba, sería el único grupo que podría intervenir, de acuerdo a lo recogido en el Reglamento, y al respecto ha cuestionado celebrar para eso una sesión extraordinaria del Pleno con lo que eso "cuesta", por ejemplo, en materia de "kilometraje" para costear el desplazamiento de los diputados, un argumento que le ha criticado la portavoz adjunta del PSOE-A, María Márquez.

Además, el representante 'popular' ha argumentado que la "complicada" situación de la sanidad andaluza "se viene produciendo desde hace mucho tiempo, tanto que movilizó a la sociedad andaluza", con multitudinarias manifestaciones "en enero de 2018", en las que "miles de personas salieron a la calle porque estaban preocupadas por la situación en la que se encontraba la sanidad", según ha relatado, y ha subrayado que en aquel momento de gobierno socialista no se daba en el sistema una situación de "presión extraordinaria por culpa de un virus nuevo" como ahora, sino que lo que había era "un colapso por un problema de funcionamiento y de inanición respecto a recursos".

También en contra de la convocatoria de un Pleno extraordinario se ha pronunciado el diputado de Cs Sergio Romero, quien, al hilo de la solicitud de comparecencia del consejero de Educación, ha defendido que la "vuelta al cole" en Andalucía se ha dado con "normalidad pese a la pandemia más dura de los últimos cien años", y en relación a la petición de comparecencia de Jesús Aguirre ha sostenido que "lo más normal" es que ésta se produjera "donde se habla de sanidad, que es en la comisión de Salud" del Parlamento, que es lo que ha respaldado el partido naranja. "Quien quiere un Pleno es que está en plena campaña", ha apostillado.

En cambio, la portavoz adjunta del Grupo Socialista, María Márquez, tras criticar la "falta de argumentos" del representante del PP-A por recurrir a lo que sucedía en 2018 para basar su posicionamiento, ha defendido la convocatoria de un Pleno extraordinario por la "situación límite" que, según ha denunciado, se vive en Andalucía como consecuencia del "abandono" de la sanidad pública por parte del Gobierno de PP-A y Cs.

Ha defendido que era "necesaria" la "convocatoria urgente" de un Pleno extraordinario, con la participación de "todos los grupos políticos", para que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, diera en él "explicaciones" y "la cara a todos los andaluces" que actualmente viven "una situación límite".

La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto ha defendido el voto a favor de su grupo respecto a todas las solicitudes debatidas --tanto para la celebración de un Pleno extraordinario como de una sesión extraordinaria de la comisión de Salud y Familias-- para tratar "todos los temas" relativos a la situación de la sanidad, teniendo en cuenta el "disparate total" en el que, según ha opinado, se encuentra el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Finalmente, el portavoz del grupo Vox, Manuel Gavira, ha compartido con el PP-A que el "problema" de la sanidad en Andalucía "no es nuevo" y "viene de la época socialista", pero ha añadido que la pandemia de Covid-19 ha venido a "demostrar las carencias que tiene el SAS y la falta de soluciones o la incapacidad" por parte del Gobierno de Moreno de afrontar esta realidad.

En esa línea, ha subrayado que "el problema del SAS es de gestión", y ha considerado "importante" la celebración de "un debate sobre la salud en Andalucía", ya fuera "en un Pleno o en una comisión monotemática", concluyendo que "la vida de un andaluz vale mucho más que el coste puede tener organizar un Pleno extraordinario".