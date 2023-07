Espadas: Con el resultado del 23J, el PP-A ha perdido su mayoría absoluta y PSOE-A tiene a tiro liderar un nuevo ciclo

SEVILLA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha sostenido que del resultado de las pasadas elecciones generales del 23 de julio se desprende que "el PP ya no tiene mayoría absoluta en Andalucía", y el partido socialista tiene "a tiro" alcanzarle y liderar un "nuevo ciclo" político en esta comunidad autónoma.

Son ideas que el dirigente socialista ha trasladado en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha manifestado que, "a la vista de los resultados" del 23J, el PSOE-A "está en condiciones de decir que en estos tres años" que quedan de legislatura en Andalucía va a "construir la alternativa de 'Gobierno de progreso'" en esta comunidad autónoma frente al Ejecutivo con mayoría absoluta que ahora lidera Juanma Moreno.

En Andalucía, el escrutinio de la noche electoral arrojó una victoria para el PP con 1.588.179 votos --el 36,4% del total-- y 25 escaños, mientras que el PSOE fue segundo con 1.459.264 sufragios (33,48%) y 21 diputados.

"Creemos que, después del resultado del PSOE" el 23J, los socialistas "somos capaces de seguir creciendo en apoyo y en confianza para que, en 2026, lo que vote la gente mayoritariamente en Andalucía sea un gobierno de progreso, y no un gobierno del retroceso del PP con Vox", ha proclamado Espadas, quien ha augurado así que, esta comunidad, sus ciudadanos "no le van a dar la confianza" a Moreno "para que haga con una mayoría absoluta lo que está haciendo, que es nada", y en ese escenario "la alternativa" la debe asumir el PSOE para "constituir y liderar un gobierno de progreso en Andalucía en 2026", algo para lo que el dirigente socialista se ha comprometido a "trabajar".

Espadas ha admitido que Moreno "ha obtenido un buen resultado electoral en Andalucía" el 23J, manteniendo "un volumen de votos bastante parecido al que obtuvo en las municipales" del 28 de mayo, pero el PSOE-A se ha quedado a "algo más de 100.000 votos" del PP-A, de forma que, "con este resultado, si estuviéramos hablando de elecciones autonómicas", los socialistas "podríamos empezar a ser opción de gobierno", según ha defendido.

Así, ha insistido en señalar que, si se "extrapolan" estos resultados a unas elecciones autonómicas, "no habría mayoría absoluta del PP, y ya estaríamos viendo si hay una mayoría de gobierno a la derecha, o una a la izquierda con el PSOE y Sumar".

"Esta sería la realidad, y sé que va a ser a la que nos vamos a enfrentar en las elecciones de 2026, como ha ocurrido ahora en las elecciones generales", cuando se enfrentaba "un bloque de la derecha con la extrema derecha" frente a "un bloque progresista", según ha continuado Espadas, que ha insistido en destacar que el PSOE-A ha recuperado "550.000 votos en un año" en Andalucía.

Esto "significa que el PP ya no tiene mayoría absoluta en Andalucía y ya no podría gobernar solo", sino que "necesitaría" a Vox, según ha manifestado Espadas, que ha valorado que el PSOE-A tiene "claramente a tiro" al PP-A "para iniciar un nuevo ciclo político en Andalucía" donde "consolidemos de nuevo un Gobierno de progreso".

Al respecto, ha señalado que para que sea posible un gobierno así es necesario "que vaya a votar un volumen de andaluces muy superior" al que acudió a las urnas en las autonómicas de junio de 2022, y ha aclarado que él aspira a que el PSOE-A sea "primera fuerza política" y contar con "los apoyos suficientes para gobernar solos", como pudo hacerlo "durante muchos años" en Andalucía, si bien ha confirmado que, si no lograra mayoría absoluta, "claro que gobernaríamos en un gobierno de progreso con Sumar" si le dieran los números.

BALANCE DE UN AÑO DE LEGISLATURA

Por otro lado, Espadas ha subrayado que, en el segundo año de legislatura que ahora se inicia en Andalucía, el PSOE-A va a "pedir cuentas" al Gobierno de Moreno tras ejercer hasta ahora una "oposición propositiva, constructiva".

Al hilo, ha advertido de que los socialistas andaluces van a "intensificar la exigencia sobre el cumplimiento de los acuerdos" de la Junta con los sindicatos en materia sanitaria que "aún no ha cumplido".

Además, ha trasladado el rechazo del PSOE-A a que la Junta "siga reduciendo el número de aulas educativas en Andalucía", así como a que "está reconduciendo" la Formación Profesional, que está recibiendo "multitud de recursos económicos" por parte del Gobierno de España, "prácticamente en exclusiva a la oferta privada".

"Por tanto, la sanidad, la educación, las enormes listas de espera de la dependencia, son razones para que los ciudadanos se impliquen y empiecen a decirle" a Moreno "que no está gobernando bien", y, "en la gestión de los servicios públicos", Andalucía "va cada vez peor".

Además, Espadas ha considerado que Moreno debería ser "más diligente" en la gestión de los fondos europeos, porque acumula "un retraso importante", hasta el punto de que, según advierte, "vamos a tener que devolver" desde Andalucía "dinero a Europa como consecuencia" de que el Gobierno del PP-A "no es eficaz en la gestión".

Al hilo, Espadas ha criticado que, "cada vez que tiene un problema para defender su gestión", Moreno "traslada la responsabilidad al Gobierno" de Sánchez, pero ha advertido de que esa estrategia "no le ha funcionado" el 23J, porque "la gente ha hecho una buena valoración" del Ejecutivo en esa cita con las urnas, según ha defendido.

Según ha sostenido el dirigente del PSOE-A, "es justamente por las medidas económicas, por las transferencias de fondos y de recursos del Gobierno de Sánchez, por lo que Andalucía ha empezado la recuperación económica y a generar empleo", aunque no sea, "desgraciadamente", al mismo "muy buen ritmo" que "otras comunidades autónomas", según ha lamentado antes de apostillar que esta región "tendría que estar creciendo mucho más" para "acortar la brecha de desigualdad" con otros territorios.

Espadas ha opinado así que Moreno "tiene poco que apuntarse en esa mejora económica y del empleo", y no debe seguir "engañando a los andaluces" con ideas como que "Andalucía es la locomotora económica" del país, y "apuntándose lo que no le corresponde a él, sino a medidas del Gobierno de España".

De cara al Presupuesto de la Junta para 2024, el dirigente socialista ha dado por hecho que serán "buenos" en números porque tendrán "una fuerte componente de fondos europeos", pero ha avisado de que "el problema" con esas cuentas es que luego el presidente Moreno las "gestiona mal", y así "se frustran las expectativas", ha advertido Espadas antes de subrayar que la Junta tendrá el "apoyo" del PSOE-A si Moreno "quiere incrementar los presupuestos en sanidad pública, especialmente en la atención primaria", si bien ha opinado que el presidente "no cree en ese camino de fortalecimiento de la sanidad pública", sino en "derivar recursos a la privada".

RTVA

Por otro lado, cuando a la vuelta del verano se cumplirá un año del acuerdo que alcanzaron PP-A, PSOE-A y Vox para renovar el consejo de administración de la RTVA y renovar a Juan de Dios Mellado como director general del ente, Espadas ha defendido que los socialistas aceptaron ese pacto porque creen que "bloquear un órgano de estas características no es lo mejor para la RTVA", y que, "visto lo visto en la anterior legislatura, era necesario un compromiso ético para que el PP y el Gobierno andaluz dejara trabajar a los profesionales" de Canal Sur "desde la independencia, la objetividad y el pluralismo político que es exigible a esta radiotelevisión pública".

Sin embargo, Espadas ha lamentado que "no ha sido así", y en este último año "no se han cumplido los términos del acuerdo y de la confianza" que, según ha abundado, el PSOE-A le dio al Gobierno andaluz para que éste "no monopolice la información política" en Canal Sur, un medio de comunicación que, según ha denunciado, el Ejecutivo de Moreno ha utilizado "para posicionarse en términos políticos frente al Gobierno de España".