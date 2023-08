Espadas urge a Moreno a trabajar y no usar la sequía de "arma de confrontación" contra el Gobierno: "Sólo hace anuncios"

SEVILLA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de utilizar la sequía como "arma de confrontación" contra el Gobierno de Pedro Sánchez, y le ha apremiado a ponerse a "trabajar" para afrontar este problema ante el que "sólo hace anuncios".

Así lo ha denunciado el dirigente socialista en declaraciones a Europa Press, y tras subrayar que él arrancó la actual legislatura autonómica andaluza, en septiembre del año pasado, con esta cuestión de la sequía "como tema central", asumiendo que, "desgraciadamente", iba a marcar este periodo de cuatro años.

Espadas ha defendido que "para afrontar una situación de emergencia climática o una sequía hace falta otro tipo de talante y otro tipo de actitud" distinta a la del presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien, según ha criticado el líder socialista, "ha demostrado que no ha planificado en estos cinco años una posible prolongación de la sequía en Andalucía".

Además, Espadas ha querido remarcar que la Junta "tiene competencias en las cuencas intracomunitarias", como son, por ejemplo, las cuencas mediterráneas andaluzas, de forma que, por ejemplo, ante "los problemas de agua en la provincia de Málaga", las competencias son "exclusivamente" del Gobierno andaluz. "Es bueno que lo sepan los malagueños", ha apostillado el secretario general del PSOE-A.

Asimismo, el líder del principal partido de la oposición en Andalucía ha considerado que, en esta cuestión, Moreno "no está haciendo bien" ni lo que tiene que ver con "planificar" ni lo relativo a "gestionar la crisis", y en ese sentido ha manifestado que "la emergencia se gestiona con cooperación institucional con la otra administración que tiene competencias, que es la del Estado, el Gobierno" central.

"En una crisis, como ocurrió con la crisis sanitaria" de la pandemia de Covid-19, "lo que espera la gente es que nos pongamos de acuerdo y nos pongamos a trabajar", ha aseverado Espadas antes de criticar que Juanma Moreno, "en estos meses, en vez de ejecutar bien sus competencias e invertir bien en las infraestructuras hidráulicas, ha preferido hacer campaña electoral", porque al presidente de la Junta y del PP-A "le preocupaba más el resultado de unas elecciones generales que trabajar codo con codo con el Gobierno de España para abordar la sequía en Andalucía".

EL PAPEL DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

Así, el dirigente del PSOE-A ha denunciado que Moreno "ha utilizado la sequía como un arma de confrontación con el Gobierno de España", pese a que éste "está ejecutando sus competencias" y "ha presupuestado sus inversiones", si bien "por supuesto que le tenemos que exigir que sea diligente" y que las acometa "lo antes posible", según ha puntualizado el líder socialista en referencia al Ejecutivo central.

Espadas ha puesto de relieve que el Gobierno de Pedro Sánchez "licitó" recientemente "obras de la presa de Rules (Granada) tan demandada durante tantos años por Andalucía", y en la que el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) "no hizo nada", así como "ha actuado en el embalse de La Colada, en Córdoba, por emergencia", cuando quien "debía haber actuado la Junta", según ha continuado el representante del PSOE-A, que ha criticado que, "en materia de agua", Juanma Moreno "sólo hace anuncios".

Al respecto, ha subrayado que el presidente anunció "hace unos meses" que "iba a abordar la sequía con una cosa que se llamaba Plan SOS", que "ni está publicado ni sabemos en qué consiste, ni existe", según ha denunciado Espadas, que ha agregado que sobre esa iniciativa Moreno "sólo dio una cifra global que no somos capaces", ni desde el Gobierno andaluz "explican", de saber "en qué se concreta", y que en todo caso, según ha abundado el líder socialista, "está absolutamente inflada y no se corresponde con la realidad".

AUXILIO A AYUNTAMIENTOS

Por otro lado, Espadas ha advertido de que el presidente "nunca quiere hablar" de que "la Junta de Andalucía tiene competencia en el auxilio al abastecimiento a los municipios, es decir, en el agua de boca que beben los andaluces", de forma que "si un ayuntamiento tiene problemas de suministro, como desgraciadamente ya sabemos que están teniendo en algunas zonas o los puedan tener en los próximos meses, quien tiene que auxiliar en esa emergencia la ley dice que es la Junta de Andalucía".

Sin embargo, "la Junta no da respuesta a los ayuntamientos andaluces, no se sienta y no se ha sentado con ellos", según ha lamentado Espadas, que ha defendido que, "si no llueve", habrá que "hacer de manera urgente y acelerada muchas obras de emergencia para abastecer y facilitar suministro de agua de boca a los andaluces".

Por eso, el secretario general del PSOE-A ha aseverado que "Moreno debe dejar ya de discutir". "Ya han sido las elecciones generales, que se ponga a trabajar", ha pedido al presidente el líder de los socialistas andaluces, quienes, según ha apostillado, van a "ser exactamente igual de exigentes con el Gobierno de España que con el andaluz", si bien Espadas entiende que él ejerce la oposición al Ejecutivo andaluz, de forma que es al que pide "cuentas". "Al Gobierno de España se la pediremos, lógicamente, en el Parlamento nacional, pero ya está bien de escurrir el bulto" por parte de la Junta, ha zanjado Espadas.