Espadas: "Tengo la ilusión de volver a reactivar la militancia y de trabajar fuerte para recuperar el gobierno andaluz"

SEVILLA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, que este viernes será proclamado secretario general del PSOE-A tras el recuento de avales que dará por concluido el proceso de primarias al que solo ha concurrido él como candidato, ha culminado este jueves en Sevilla la ronda de reuniones mantenidas con las ejecutivas provinciales socialistas del resto de Andalucía enmarcadas en el proceso de primarias que se ha celebrado para elegir al secretario general del PSOE andaluz.

Espadas ha afirmado, en declaraciones a los medios antes del encuentro, que "damos un paso más en esta nueva etapa del PSOE de Andalucía desde la ilusión de volver a reactivar la militancia y de trabajar fuerte y con optimismo en el principal objetivo que tenemos los socialistas, que es recuperar el gobierno de la Junta de Andalucía".

En este sentido, el líder socialista detalla que mantenía un encuentro con los compañeros de la Ejecutiva del PSOE de Sevilla "para compartir con ellos la estrategia de cara al futuro y el trabajo desarrollado en estas últimas semanas".

Así, ha comentado que "mañana tengo la ilusión, el honor y el orgullo como militante socialista de Sevilla de tomar el testigo de una gran socialista como es Susana Díaz, que ha sido la persona que ha llevado el timón y las riendas del partido en Andalucía durante estos últimos años", cargo que dijo ejercerá "desde el compromiso de lo que significa que nuestra agrupación provincial socialista vuelva a tener la responsabilidad de liderar el PSOE de Andalucía".

Juan Espadas ha afirmado que afronta este reto "desde la mano tendida" y su puesta a disposición a toda la organización, de la que dice estar convencido de que "trabajará unida en volver a ser útiles a los ciudadanos desde el gobierno de Andalucía".

En este punto, el candidato ha comentado que "vemos cada día en el Parlamento la insensibilidad y la indiferencia del Gobierno andaluz ante problemas graves que en estos momentos preocupan a los ciudadanos, bien vinculados a la pandemia o a las necesidades de recuperación económica o búsqueda de un empleo".

Ante ello, manifiesta que "los socialistas no sabemos estar quietos ni parados. Queremos volver a la calle, volver a escuchar a la gente, volver a hacer nuestras sus propuestas, recomendaciones y necesidades y trasladarlas al Parlamento, o sencilla y directamente al Gobierno andaluz". En este sentido, sostiene que "nos queda un trabajo arduo por delante, pero también ilusionante", en el que contará con el respaldo de todos los compañeros de la provincia de Sevilla al tratarse de una agrupación "determinante" por ser la más grande y la de mayor responsabilidad institucional en gobiernos locales.

"Conozco bien la capacidad y la fuerza del PSOE de Sevilla, y vamos a intentar que esta nueva etapa sea la de la recuperación del gobierno andaluz, y por la recuperación también de la ilusión de la sociedad en la esperanza de salir de esta durísima crisis sanitaria y social que aún estamos viviendo", concluye Espadas.

"COMPLICIDAD COMPARTIDA"

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha querido compartir la alegría de "volver a reencontrarnos" en una reunión presencial de la Comisión Ejecutiva Provincial "tras largos meses de pandemia" y de "acompañar a Juan Espadas a horas de su proclamación como secretario general del PSOE andaluz".

Pérez ha garantizado el respaldo unánime del socialismo sevillano a Espadas al frente de la organización regional y ha certificado que "estamos preparados para volver a gobernar la Junta" con el líder regional socialista como presidente "por responsabilidad y porque la ciudadanía nos necesita". Ha subrayado que los últimos dos años están siendo extremadamente difíciles en la comunidad por una pandemia "que no termina de irse" y ante la que "no podemos bajar la guardia", y en la que el Ejecutivo de Juanma Moreno "no ha estado a la altura, ni tampoco en la defensa de los intereses ciudadanos".

Ha insistido en que en el PSOE de Sevilla "no perdemos ni un minuto y estamos trabajando, conectando con los sevillanos y los andaluces para devolver a la Junta al PSOE con Juan Espadas presidente", apelando a la "complicidad compartida" que la organización socialista tiene con los sevillanos que confían mayoritariamente en el partido.

587313.1.260.149.20210722221921