El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha calificado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, como el "peor presidente de la historia" tras su comparecencia a petición propia para abrir el debate sobre la situación general de Andalucía en el Parlamento donde, a su juicio, se ha dedicado a "mentir a sabiendas" para "culpar de todo" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los periodistas tras la intervención inicial de Moreno, Espadas ha definido el discurso del presidente de la Junta como el "sermón del padre Moreno Bonilla" con un contenido "centrado como siempre en la confrontación con otros para escudarse o ocultar las deficiencias y la carencia de gestión de la que poder presumir con datos reales y no falsos".

A su juicio, Moreno ha evidenciado la "deriva" del Gobierno andaluz en el ecuador de mandato "mintiendo a los andaluces a sabiendas diciendo que la comunidad tiene un problema de financiación cuando ha recibido 34.000 millones de euros más desde que es presidente, 11.000 millones menos que durante el Gobierno de Mariano Rajoy, diciendo más o menos a los andaluces que si tuviera 1.500 millones de euros más cada año todos los problemas de Andalucía no existirían".

Tras denunciar que la Junta dejó en 2023 "4.000 millones de euros sin gastar" de su presupuesto, Espadas ha definido a Moreno como "el peor presidente de la historia de Andalucía, con más presupuesto que nunca, pero seguramente con la peor gestión que se recuerda por parte del Gobierno andaluz" y ha lamentado que haya obviado en su discurso "los problemas reales de Andalucía y cuáles son sus propuestas".

En este sentido, ha censurado que "tome el pelo a los andaluces y a los miles de profesionales sanitarios que protestan en la calle" para reivindicar una sanidad pública de mejor calidad "volviendo a mentir hablando de que va a contratar a 37.000 profesionales para el plan de verano" y asegurando que "aquí exclusivamente los problemas son de otros porque Andalucía necesita un modelo de financiación justo".

En su opinión, Moreno debe aclarar si la posición fijada por el Parlamento andaluz a iniciativa del PSOE-A sigue siendo la propuesta del PP-A y concretar la propuesta que va a llevar Andalucía al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "para la que nos pide apoyo sin siquiera tomarse el interés de explicarla" en su comparecencia.

"¿No se atreve a decir cuál es porque probablemente no la respalde el señor Feijóo o la señora Ayuso? ¿Su propuesta de modelo de financiación justo son 1.500 millones de euros más para Andalucía pero 4.000 millones sin gastar el último año?", se ha preguntado Espadas, antes de pedir a Moreno "un poco de coherencia y respeto, menos mentiras y más al tajo porque faltan muchas respuestas a muchos problemas".

Ha criticado que en el discurso de Moreno no existen problemas como la vivienda, el alquiler o la saturación turística que "están generando situaciones muy complicadas en Andalucía". "Necesitamos un presidente y no un actor que viene a contarnos una realidad que no se cree ni él cuando la enuncia, pero que sobre todo viene en definitiva a hacer solo una cosa: plantear que el único problema de Andalucía es Pedro Sánchez y el Gobierno de España, que es justamente el que ha trasladado más recursos y más financiación que nunca en la historia a esta comunidad".