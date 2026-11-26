Autoridades y responsables de las jornadas en la inauguración. - AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE LA ENCINA

BAÑOS DE LA ENCINA (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

Las jornadas técnicas '20 años de la Carta de Baños de la Encina. El Plan Nacional de Arquitectura Defensiva' reúne en este municipio jiennense a un centenar de especialistas, representantes institucionales, investigadores y profesionales para analizar el futuro de la conservación del patrimonio fortificado.

La cita, que se desarrolla estos jueves y viernes, conmemora el vigésimo aniversario de la Carta para la Conservación de la Arquitectura Defensiva en España, un documento que nació en la citada localidad en septiembre de 2006 y que sentó las bases del actual Plan Nacional de Arquitectura Defensiva.

Así se ha puesto de relieve en la inauguración, que ha contado con el alcalde bañusco, Antonio las Heras; el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández; el delegado territorial de Turismo, Mario Martos, y la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, además de representantes de las entidades organizadoras y colaboradoras de este encuentro.

Las jornadas, que se desarrollan en el Auditorio Municipal a iniciativa del Consistorio y la colaboración de Construcciones Calderón, constituyen un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias en torno a los principales retos que afronta la conservación de la arquitectura defensiva, según ha informado el Ayuntamiento.

El programa incluye cinco mesas de debate en las que participan especialistas de instituciones de referencia, administraciones y universidades de distintos puntos de España. Entre las entidades presentes, figuran el Ministerio de Cultura, el Instituto del Patrimonio Cultural de España, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación de Jaén, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, el Patronato de la Alhambra, Icomos, la Fundación Santa María de Albarracín y universidades como las de Jaén, Granada, Sevilla, Málaga, Castilla-La Mancha y la Politécnica de Valencia.

A lo largo de las sesiones se abordan cuestiones como la gestión y conservación de la arquitectura defensiva, el paisaje cultural y el territorio, la función social del patrimonio en el ámbito local, la arqueología de la arquitectura y las intervenciones en el patrimonio inmueble. Un programa que permitirá analizar los avances alcanzados desde la aprobación de la Carta de Baños y compartir nuevas metodologías y propuestas de futuro.

En su intervención, el alcalde ha destacado el significado especial que tiene para el municipio volver a acoger un foro de estas características dos décadas después. "Nuestro pueblo no solo da nombre a una carta que ha marcado un antes y un después en la manera de abordar la conservación de los castillos españoles, sino que tiene la obligación de seguir estando a la altura de aquel compromiso", ha dicho.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno ha señalado la necesidad de proteger el patrimonio "como apuesta por el desarrollo económico social y cultural del territorio". "La protección del patrimonio es también una apuesta por el futuro necesitamos políticas públicas responsables, cooperación entre administraciones y una visión amplia de la conservación", ha afirmado.

Además, Fernández ha felicitado al Consistorio por su compromiso y el trabajo para la rehabilitación y conservación del Castillo de Baños de la Encina, y ha agradecido la implicación de la Construcciones Calderón.

El socio director de esta empresa, Jesús Calderón, ha aludido ala trascendencia que tuvo la Carta de Baños y su vigencia dos décadas después. "Supuso un hito, un punto de inflexión para lo que después sería el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva. Que 20 años después se reúnan aquí especialistas de acreditado prestigio demuestra la solvencia de esta convocatoria y la relevancia de los asuntos que se van a abordar durante estas dos jornadas", ha valorado.

CASTILLO

La celebración de estas jornadas adquiere un significado especial en un municipio cuyo castillo constituye uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura defensiva medieval española y uno de sus principales referentes históricos, culturales y turísticos.

La fortaleza no solo forma parte de la identidad de Baños de la Encina y de su paisaje cultural, sino que representa también un importante recurso para el desarrollo socioeconómico local. Su capacidad para atraer visitantes contribuye a dinamizar la actividad turística, generar oportunidades de negocio y favorecer el empleo, convirtiendo la conservación del patrimonio en una apuesta estratégica para el futuro del municipio.

En este contexto, la localidad afronta actualmente una de las intervenciones más importantes de los últimos años para garantizar la estabilidad y conservación de su fortaleza. Se trata de las obras de emergencia que se ejecutan tras los daños ocasionados por las borrascas del pasado invierno, con un presupuesto superior al millón de euros y un plazo de ejecución previsto de doce meses.

Los trabajos, a cargo de Construcciones Calderón, contemplan actuaciones en seis sectores del recinto fortificado, concretamente en cuatro lienzos de muralla y dos torres. Entre las intervenciones previstas figuran la consolidación de cimentaciones, el cosido de grietas, el sellado de fisuras estructurales y el tratamiento de la vegetación invasiva que afecta a los muros, además de los correspondientes trabajos arqueológicos y de seguimiento especializado.

El alcalde ha puesto en valor la importancia de esta actuación para asegurar el futuro de uno de los grandes símbolos de Baños de la Encina. "Cuando hablamos de conservar nuestro castillo, no hablamos únicamente de proteger unas murallas centenarias: hablamos también de cuidar uno de los activos más importantes para el desarrollo de nuestro municipio", ha declarado.

Tras la actividad de este jueves, las jornadas continuarán este viernes con nuevas sesiones dedicadas a la arqueología de la arquitectura y las intervenciones en el patrimonio inmueble.