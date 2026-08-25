Estabilizado el incendio que ha movilizado a una decena de medios aéreos en Soportújar

Estabilizado el incendio que desde el mediodía de este martes afecta al paraje de Barranco Utrera en la localidad de Soportújar, en la Alpujarra granadina. - PLAN INFOCA

GRANADA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio que desde el mediodía de este martes viene afectando al paraje de Barranco Utrera en el municipio granadino de Soportújar, en la Alpujarra, y que ha llegado a movilizar a una decena de medios aéreos, ya se encuentra estabilizado.

Así lo ha dado a conocer el Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, de la Agencia Andaluza de Emergencias, que ha precisado que en el lugar aún está trabajando un amplio dispositivo formado por cinco helicópteros: uno ligero, tres semipesados y uno de mando, además de, por tierra, un centenar de bomberos forestales con seis vehículos autobomba, cuatro técnicos de operaciones, un técnico analista y un técnico de extinción, además de una unidad médica.

El incendio se habría producido después de que un vehículo haya salido ardiendo en la zona. Así lo ha señalado el alcalde de Soportújar, Manuel Romero, que ha explicado que, en concreto, se ha incendiado una furgoneta en el referido paraje y, desde ahí, el fuego se ha propagado "con gran virulencia por el 'efecto chimenea' del propio barranco".

Durante la intervención en la lucha contra este incendio ya estabilizado ha llegado a desplegarse en el lugar un gran dispositivo del Infoca integrado por diez medios aéreos: un helicóptero ligero, tres semipesados, uno pesado, uno de mando y cuatro aviones de carga en tierra, además de, por tierra, 86 bomberos forestales con el apoyo de cinco vehículos autobomba, cinco técnicos de operaciones, un técnico analista, un técnico de extinción y un agente medioambiental.