Un estudio de la UGR revela que mimetizarse con la pareja aumenta la satisfacción con la relación y reduce conflictos

GRANADA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado en la Universidad de Granada (UGR) señala que mimetizarse con la pareja; esto es, percibir una mayor superposición entre la identidad personal y la de la pareja o tener un mayor sentido del 'nosotros'; hace estar más contento con la relación, tener una mayor satisfacción sexual y menos conflictos entre ambos.

Además, las parejas que se mimetizan y llevan a cabo esa superposición entre uno mismo y la otra persona tienden a tener una mejor calidad de vida en general, reporta mayor satisfacción y menor estrés, según este trabajo, realizado por investigadoras del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la UGR, y publicado en la revista International Journal of Social Psychology, cuyos resultados han dado a conocer con motivo del 14 de febrero, Día de San Valentín.

Según explica la autora que lidera este trabajo, Inmaculada Valor-Segura (profesora titular del departamento de Psicología Social de la UGR), las relaciones de pareja son muy importantes porque brindan a las personas beneficios materiales, físicos y psicológicos, siendo, además, un ingrediente fundamental para la satisfacción y el bienestar personal.

De hecho, estudios transculturales han comprobado que las personas otorgan una gran importancia al hecho de tener una relación de pareja e informan de altos niveles de satisfacción con éstas.

En concreto, se ha mostrado que la satisfacción marital es una variable que previene la ansiedad y depresión. Así, las mujeres con baja satisfacción marital presentan mayores niveles de ansiedad en comparación con aquellas que tenían alta satisfacción marital.

Con relación a la sintomatología depresiva, los resultados de estudios previos han mostrado que puntuaciones bajas en satisfacción marital predijeron mayores niveles de depresión tanto en mujeres, como en hombres, aunque con mayor intensidad en las mujeres.

La investigadora de la UGR apunta que las relaciones de pareja son fundamentales para el bienestar de la relación e individual porque se convierten, en cierto grado, en parte del 'yo', es decir, de la propia identidad de las personas.

En esta investigación, realizada con 169 parejas de población española, los resultados revelan que una mayor inclusión de la pareja en el yo (Inclusion of the Other in the Self, IOS por sus siglas en inglés) se relaciona con mayores niveles de satisfacción con la relación, hay una mayor satisfacción sexual y menos conflictos entre ambos.

Además, se observó que las parejas que tienen una alta similitud en IOS tienden a tener una mejor calidad de vida en general, reportando mayor satisfacción y menor estrés. Estos resultados respaldan la idea de que la inclusión de la pareja en el yo y su equilibrio entre ambos miembros de la relación es relevante a la hora de predecir bienestar, estabilidad en la relación y salud mental en parejas.