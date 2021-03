Exdiputados de Adelante Andalucía critican que "los partidos metan sus zarpas" en la Cámara de Cuentas

SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exparlamentaria de Adelante Andalucía Ángela Aguilera ha criticado este miércoles que los partidos políticos "metan sus zarpas" en la Cámara de Cuentas autonómica, dentro de un contexto de "crisis institucional" en Andalucía.

Así lo ha subrayado quien fuera portavoz adjunta de Adelante, y actualmente diputada no adscrita tras ser expulsada de dicho grupo junto a otros ocho parlamentarios, en una rueda de prensa en la Cámara autonómica en la que ha sostenido que Andalucía atraviesa "una crisis institucional sin precedentes", con una situación de "desgaste institucional" desconocida hasta ahora, según ha apuntado.

En concreto, Ángela Aguilera se ha referido a la tramitación de la reforma del Reglamento del Parlamento actualmente en curso, y a la situación de la Cámara de Cuentas.

Sobre el órgano fiscalizador, ha tildado de "lamentable" que, "una vez más, los partidos meten sus zarpas en la Cámara de Cuentas", algo que, en su opinión, "obedece a la no creencia de que debe haber órganos independientes que estén para dar transparencia y democracia a nuestras instituciones, que nuestra ciudadanía controle y fiscalice las cuentas".

"No entendemos qué gana Moreno Bonilla impidiendo la aprobación de la Cuenta General de la Junta para 2019; por qué el PP, Ciudadanos y Vox no cumplen con sus acuerdos, y por qué los partidos políticos hacen política partidaria de instituciones que deberían estar siendo totalmente independientes para hacer más transparente la administración pública", ha planteado Aguilera.

Ha criticado que "el PP metió las zaras de su partido en la Cámara de Cuentas poniendo a Manuel Aguilar como secretario general" de la misma, siendo "un hombre de partido que además no cumple ni siquiera con las condiciones necesarias para ser ni funcionario público", y ha criticado que PP, Cs y Vox quieren ahora "poner a su presidente de la Cámara de Cuentas".

"Eso es una anomalía democrática y no creer en las instituciones", según ha aseverado Ángela Aguilera, que ha preguntado si es que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no quiere que sepamos que hay otro cajón de facturas impagadas sin base presupuestaria, tal como tenía el PSOE-A" cuando gobernaba en Andalucía, y que "es falso" que la Junta cerrarse 2019 con superávit.

La exparlamentaria de Adelante ha tildado de "absolutamente lamentable que los partidos no dejen a las instituciones democráticas vivir en paz y cumplir con sus funciones", y "una absoluta indecencia e inmoralidad pretender copar instituciones democráticas que están para garantizar la transparencia", como la Cámara de Cuentas.

De igual modo, ha subrayado que "está firmado" por parte de los partidos políticos que el presidente de la Cámara, Antonio López, "estaría hasta 2022", por lo que se ha preguntado "por qué esta prisa" por abordar su relevo e "intentar cargarse" al actual máximo responsable de la institución, algo tras lo que Ángela Aguilera teme que se esconda "una intencionalidad de control por parte de las derechas de este órgano tan importante" de la democracia andaluza.

REFORMA DEL REGLAMENTO

Por otro lado, en relación a la reforma del Reglamento, ha recordado que los diputados no adscritos y expulsados de Adelante han registrado la solicitud de una serie de comparecencias de expertos en Derecho Constitucional en la tramitación parlamentaria de la misma, que se está llevando a cabo, en su opinión, "por la puerta de atrás" y "sin luz ni taquígrafos".

Ha defendido que los exdiputados de Adelante quieren con esas comparecencias que "sabios en Derecho Constitucional" vengan al Parlamento a "aportar luz y a decir de forma independiente si este Reglamento está o no dentro de la Constitución".

Al respecto, Ángela Aguilera ha subrayado que los letrados del Parlamento "siguen planteando dudas constitucionales" en asuntos de la reforma del Reglamento centrada en el transfuguismo como "la posibilidad de que un partido certifique la expulsión de un diputado", la "inseguridad jurídica" que plantea el concepto "subjetivo y nada jurídico" de "traición", o la "autorización que determinados partidos externos hagan respecto a la vida política de los propios grupos parlamentarios".

La representante de los diputados no adscritos ha avisado de que si la mesa de la Comisión de Reglamento no acepta las comparecencias solicitadas por los parlamentarios expulsados es porque los grupos que han impulsado la reforma del Reglamento --PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs) y Adelante-- "no quieren entender la inconstitucionalidad de sus actos".