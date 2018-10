Un experto de Defensa señala que el recuerdo de al-Andalus es un "mensaje recurrente en la narrativa yihadista"

Publicado 01/03/2018 20:04:53 CET

El coronel y analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) del Ministerio de Defensa, Ignacio Fuente Cobo, ha afirmado este jueves en Córdoba, en el marco de una conferencia organizada por el Instituto de Seguridad y Cultura, que "el recuerdo de al-Andalus y del Califato de Córdoba es un mensaje recurrente en la narrativa yihadista desde la expansión de Al Qaeda por el Magreb".

En este sentido y según ha informado la organización de la conferencia, el coronel Fuente Cobo ha señalado que "el Magreb es la frontera Sur de Europa y la estabilidad de esta región periférica es fundamental para la seguridad de Europa", un principio éste que, según ha dicho, lejos de enmarcarse en una geoestrategia moderna, proviene de la antigüedad, pues "el Magreb forma parte de lo que los romanos llamaban el 'limes' de seguridad, que sirve de muro de contención de los problemas que existen más al Sur, en el Sahel y en el África Subsahariana".

Así ha contextualizado este experto de Defensa la importancia que tiene esta región africana para Europa, en general, y España, en particular, durante su conferencia, titulada '¿Qué está pasando en el Magreb? Implicaciones para España'.

El coronel Fuente Cobo ha señalado que aunque el Magreb "no es una región uniforme, sí se la puede considerar como parte del mundo árabe y así lo consideran sus líderes y una parte importante de su población". A pesar de ello, no ha desarrollado una integración regional, por "las profundas diferencias políticas entre los estados que la componen".

El conferenciante ha hecho referencia a cómo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha realizado recientemente una visita oficial a Túnez, "un país emblemático, dado que allí comenzaron los procesos transformadores que posteriormente vinieron a denominarse como primaveras árabes", representando Túnez "una especie de termómetro de lo que puede ocurrir en el mundo árabe".

En este sentido, el analista de Defensa ha explicado que "la acción estratégica española se fundamenta en la apuesta por la estabilización y el desarrollo de Túnez", una línea "extensible a las otras dos potencias regionales: Marruecos y Argelia", países que son "socios estratégicos para España, entendiendo por tales aquellos que se consideran vitales desde la perspectiva de la seguridad de nuestro país".

En el caso concreto de Marruecos, "un socio indispensable en el campo político y de la seguridad en el Mediterráneo", el coronel Fuente Cobo ha dicho que "puede considerarse una anomalía entre los países árabes, dado que no ha experimentado durante estos últimos años los efectos traumáticos producidos por la primavera árabe", si bien "no está exento de contradicciones ni de amenazas", estando España muy presente en las mismas, no solo por la cercanía geográfica, sino, sobre todo, simbólica.

En este punto ha señalado el conferenciante que "el recuerdo de al-Andalus y del Califato de Córdoba es un mensaje recurrente en la narrativa yihadista desde los tiempos de la expansión de Al Qaeda por el Magreb, a principios de la pasada década", siendo éste un fenómeno "que se ha intensificado en los últimos años, gracias al empleo extensivo que hacen los grupos terroristas de las redes sociales".

En dicha narrativa, según ha indicado el experto de Defensa, al-Andalus "está muy presente, como concepto y como símbolo, con recurrentes alusiones a la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada y otros signos de la época dorada del dominio musulmán de la Península Ibérica".

"En este sentido --ha proseguido-- la lucha contra la utilización de Internet y las redes sociales por los yihadistas debe seguir una doble dirección: por una parte la supresión o bloqueo de los contenidos radicales, especialmente de aquellos que hacen apología del terrorismo y, por otra, la producción de una contranarrativa que evite que las personas vulnerables caigan en ella y que permita, además, que las personas radicalizadas abandonen este discurso o, al menos, evite que se integren en grupos terroristas".

Se trata, según ha explicado, de una lucha antiterrorista que "Marruecos puso en marcha en 2014", mediante "un dispositivo de seguridad reforzada, dotándolo de los medios necesarios para frustrar ataques terroristas antes de que ocurran". El éxito de la lucha antiterrorista en Marruecos radica, en opinión de Fuente Cobo, en que "no pone en la tecnología el centro de su estrategia".

En cambio, Marruecos "ha incrementado su control sobre las fronteras con Argelia, ha aumentado la presencia militar en su frontera Sur y ha reforzado su legislación antiterrorista", a la vez que hace "un uso muy completo del factor humano, a lo que hay que añadir la adopción de un enfoque complementario de poder blando, muy útil en el largo plazo, basado en el control de sus mezquitas".

