Expertos en adicciones andaluces destacan la importancia de retomar estrategias de cribado para eliminar la hepatitis C

Expertos en adicciones andaluces destacan la importancia de retomar el cribado para eliminar la hepatitis C - GILEAD

La pandemia generada por Covid-19 ha supuesto un impacto sin precedentes en la situación sociosanitaria de las poblaciones más vulnerables. En España, las personas drogodependientes siguen siendo el colectivo con mayores tasas de infección por el virus de la hepatitis C; por ello, conseguir mejorar los datos de diagnóstico es fundamental tanto para controlar la evolución de la enfermedad como para frenar su contagio.

En este contexto, y con el objetivo de debatir y analizar el impacto del Covid-19, sus efectos clínicos o cómo ha afectado el confinamiento a los grupos más desfavorecidos, se ha celebrado la reunión virtual 'Entender la pandemia actual y plantear el futuro del paciente drogodependiente con infección por hepatitis C'. Una sesión organizada por Gilead con la colaboración de la Sociedad Médica Andaluza de Adicciones y Patologías Asociadas (Somapa), que ha contado con la asistencia de profesionales sanitarios, así como de representantes de los centros de adicciones de Andalucía.

En un comunicado, Gilead indica que la crisis sanitaria generada por la llegada del nuevo coronavirus ha conducido a una situación "crítica" del sistema sanitario. Sin embargo, la hepatitis C sigue siendo un gran problema de salud por su incidencia, morbimortalidad y costes sanitarios asociados. En estos meses, los recursos asistenciales "se han visto limitados" para atender la emergencia sanitaria, una situación que ha afectado a muchas unidades de desintoxicación y comunidades terapéuticas que trabajan de cerca con personas en riesgo de exclusión.

Para conseguir eliminar la propagación de la hepatitis C, el jefe de Servicio Microbiología del Hospital Universitario San Cecilio de Granada, el doctor Federico García García, señala que "es fundamental mantener las estrategias de cribado en poblaciones vulnerables con poco acceso a los test de hepatitis C". Así, para controlar el virus de la hepatitis C el doctor, quién también ha moderado la sesión, confirma que "hay que retomar el cribado de pacientes fuera de los hospitales y poner el foco en centros que traten a pacientes con adicciones".

Por otro lado, aislamiento, depresión, soledad o trastorno de sueño son algunos de los efectos que ha provocado el confinamiento, que se suman a otro tipo de patologías mentales graves que sufren las personas drogodependientes como 'pacientes duales'. El riesgo de recaída es muy elevado en situaciones estresantes y es absolutamente necesario integrar al paciente con patología dual en una red unificada de salud mental dentro del Sistema Nacional de Salud.

ESPAÑA, PAÍS "REFERENTE" EN EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C

Según destaca el comunicado, España es un país "referente" en el tratamiento de la hepatitis C y las enfermedades hepáticas. Desde la puesta en marcha del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C, se ha tratado en España a más de 130.000 pacientes. Estas cifras hacen que el objetivo de la eliminación esté mucho más cerca y pueda ser una realidad si se identifican, diagnostican y tratan a todas las personas infectadas.

Así, es fundamental tener en cuenta a los colectivos más vulnerables y seguir insistiendo para mejorar el diagnóstico y el acceso al tratamiento en las fases tempranas de la enfermedad con iniciativas como "el programa Detet-C, que está enfocado a detectar la hepatitis C en centros para pacientes con adicciones", tal y como señala el doctor Federico García.

En la sesión 'Entender la pandemia actual y plantear el futuro del paciente drogodependiente con infección por hepatitis C' también se ha debatido acerca de la importancia de implementar estrategias de búsqueda activa de pacientes infectados para favorecer la detección temprana de la enfermedad y poder empezar su tratamiento.

Este encuentro ha sido conducido por el doctor Federico García y ha contado con la participación del doctor Juan Macías Sánchez, médico adjunto Medicina Interna de la Unidad Infecciosos del Hospital Universitario Valme de Sevilla; el doctor Francisco González-Saiz, profesor responsable del área de psiquiatría de la Universidad de Cádiz y médico adjunto de la Unidad Salud Mental Comunitaria del Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz y la doctora Miriam Álvarez García, médico de drogodependencias y adicciones del centro CCDA Ribera del Tinto en Palos de la Frontera (Huelva).

La organización de esta reunión sobre pacientes drogodependientes con virus de la hepatitis C en el contexto de la pandemia forma parte del compromiso de Gilead con la formación para avanzar en la resolución de las necesidades médicas aún no resueltas. La investigación y la innovación científica son claves para lograr que España sea uno de los primeros países del mundo en conseguir eliminar la hepatitis C y este tipo de jornadas son una plataforma para compartir conocimiento con los principales expertos.