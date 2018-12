Expertos constitucionalistas abogan en unas jornadas de la UNIA por una reforma bajo principios de igualdad y diversidad

Publicado 18/12/2018 16:44:49 CET

SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El segundo día de las Jornadas Conmemorativas del 40º Aniversario de la Constitución Española, organizadas por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en colaboración con la Diputación de Sevilla, contó con un debate en el que participaron los catedráticos de Derecho Constitucional Manuel Medina, Miguel Agudo, Pablo Murillo de la Cueva, Yolanda Gómez y la directora de la Cátedra Unesco de Interculturalidad y Derechos Humanos de la UNIA, Ruth Rubio; las jornadas concluyeron con la película 'Las Constituyentes', presentada por su directora, Olivia Acosta.

El catedrático Miguel Agudo ha abogado por "una reforma constitucional que tienda a construir en España un modelo federal de Estado, no propiamente un Estado federal pero si un modelo satisfactorio que se acerque al federal". Asimismo, ha señalado que "el tratamiento de los hechos diferenciales no puede ir en contra de los principios de igualdad" y que los privilegios territoriales "no podrán suponer discriminación para los ciudadanos del resto de comunidades".

También ha querido señalar que "el principio de cohesión social y económica al estilo del de la UE también tendría que incluirse en esa configuración del Estado".

Por su parte, Medina ha dicho que "abordar la reforma del Estado Autonómico y reflexionar sobre su remodelación es difícil, porque está inundado por el conflicto catalán que lo perturba todo". Señala que "la reforma política y la constitución de 1978 es un éxito absoluto", además de afirmar que "el nivel de asimetría financiera del Estado español para financiar las comunidades se agota con País Vasco y Navarra y no da para más y menos que otorgarlo a Cataluña, dado su elevado PIB".

Medina ha comentado que el Tribunal Constitucional ha seguido una deriva centralizadora muy fuerte desde el año 2000 y une a ello la sentencia que anuló gran parte del Estatut catalán promovido por el tripartito que gobernó la Generalitat, afirmando que "el modelo territorial autonómico ha contribuido a agrandar los efectos de la crisis financiera porque no había un adecuado control de cuentas y una percepción clara sobre qué nivel político o de gobierno toma las decisiones de gasto en las comunidades autónomas".

Rubio ha presentado un documento de reflexión sobre la reforma territorial elaborado por las universidades públicas andaluzas que parte de la igualdad y diversidad de las comunidades autónomas como principios de origen. Ha apostado por "utilizar la estrategia de Canadá para adoptar una postura integradora de las diversidades de su territorio", además de por "descentralizar diversos organismos centrales y una presidencia rotatoria por comunidades del Senado".

Murillo de la Cueva habló de la Constitución española desde la perspectiva de la Justicia y se mostró absolutamente defensor de la Constitución de 1978, "una Constitución que yo voté y considero mi Constitución".

Ha comentado que "la idea de federalismo en España está asociado al caos que provocaron las guerras carlistas, de los cantones, de Cuba y la Primera República, cuando de verdad lo que significa federalismo es pacto". También incide en que "el estado de las autonomías se ha construido a base de pactos dentro de la Constitución" y coincide en que "la Constitución del 78 ha sido un éxito" y resalta que "a España desde fuera se nos ve como un ejemplo, con una mejor opinión que la que tenemos los propios españoles".