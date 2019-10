Expresidente de Invercaria niega "tajantemente" que se hubieran falseado documentos para conceder préstamos

Publicado 14/10/2019 13:52:05 CET

Álvaro Julio asegura que en su mandato se remitió al juzgado la información "pertinente" para la investigación de la trama

SEVILLA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sexta sesión del juicio de la primera pieza de la causa de Invercaria, que juzga el préstamo participativo de 100.000 euros concedido en 2009 a la empresa Aceitunas Tatis de la localidad jiennense de La Carolina, se ha desarrollado este lunes en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla con la declaración del que fuera presidente de la empresa pública de inversión de capital riesgo Francisco Álvaro Julio que ha negado "tajantemente" que se hubieran falseado documentos para conceder préstamos.

En su testificación, Álvaro Julio ha dudado que haya discordancia con respecto a las fechas de los documentos que aparecen con respecto a la concesión del préstamo participativo de Aceitunas Tatis y ha apuntado que bajo su mandado en Invercaria "nunca se han falseado" porque "jamás lo consentiría" negando así que se hayan elaborado documentos 'a posteriori' que justifiquen una inversión ejecutada en tiempo anterior como puede ser la realizada en la empresa jiennense.

Posteriormente, el exdirigente de Invercaria ha sido preguntado por el Ministerio Público con respecto a la documentación sobre esta causa remitida por la empresa pública --al inicio de la instrucción del caso Álvaro Julio ostentaba su presidencia-- y a tenor de ello, ha señalado que se envió al juzgado encargado de la investigación "todos los documentos" que los técnicos de Invercaria consideraron "procedentes".

En esa línea, ha indicado "desconocer" por qué ciertos documentos que son interesantes para la Fiscalía no fueron remitidos y, además, ha apuntado que propuso el volcado de todo el servidor documental de Invercaria y que se diera acceso a los órganos investigadores.

Con respecto al préstamo participativo de 100.000 euros abonado por Invercaria a Aceitunas Tatis, el testigo ha indicado que conoció esta circunstancia en octubre de 2009, cuando formaba parte de la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) ya que se le comunicaron "de manera sucinta" el entonces presidente de Invercaria --Tomás Pérez-Sauquillo, acusado en esta causa-- y el que fuera director del departamento de Promoción Cristóbal Cantos.

Así, Álvaro Julio ha indicado que, según lo que conoce, el préstamo de 100.000 euros fue concedido "en base" a unos análisis que se realizaron en la agencia IDEA y que tras ello, al necesitar Tatis más dinero, esta empresa tramitó la concesión de 350.000 euros más por parte de IDEA. Por ello, ha indicado que cuando estaba en esa agencia, Cantos le pasaba documentación de la empresa olivarera para que los técnicos de IDEA pudieran estudiándola "de manera previa" en pos de esa concesión de efectivo.

En ese aspecto, ha señalado que ese envío de documentación "no quitaba" que Aceitunas Tatis tenía que realizar el procedimiento en IDEA por los cauces formales.

De manera cronológica, el expresidente de Invercaria ha indicado que inicialmente en 2008 se la da a Tatis un aval de IDEA de 80.000 euros que tiene una vigencia de seis meses en base a una normativa que permitía la concesión de avales para empresas en crisis. De ese modo, y tras haber cobrado un préstamo de 100.000 euros de Invercaria, la entidad jiennense rechazó formalizar ese aval y solicitar un aval de 350.000 euros en IDEA para restructurar la empresa si bien ese aval "nunca llegó a tramitarse".

Al respeto, el responsable del Ministerio Fiscal le ha cuestionado que si era normal permitir que una empresa que se consideraba "en crisis" pudiera realizar trámites para solicitar préstamos, ya sea en Invercaria o en IDEA, a lo que Álvaro Julio ha respondido que el concepto de crisis es "discutible" toda vez que lo importante son "criterios" como pueden ser las expectativas de futuro. "Hay empresas que pueden estar en crisis y nadie niega de su viabilidad futura", ha detallado.

PLAN DIRECTOR

Preguntado por el Plan Director de Invercaria 2005-2008, que el expresidente de Invercaria, y acusado en esta causa, Tomás Pérez-Sauquillo declaró que no se aplicaba por ser un "mero borrador que quedó obsoleto", el testigo ha indicado que cuando entra la presidencia de Invercaria en 2012 ese documento "ya no está vigente" si bien ha asegurado que es sólo "un plan estratégico" y que "no consistía" un plan de procedimientos a seguir.

De esta manera, Álvaro Julio ha subrayado que el Plan Director sólo señalaba "directrices sucintas" y que era de carácter "orientativo" y no "vinculante". Así, ha señalado que, con el mayor volumen de proyectos que tenía que analizar, los propios técnicos de Invercaria desarrollaron "documentos internos" que se podía considerar como un manual de procedimiento, si bien lo único "de carácter oficial" y se "aprobó en Consejo de Administración" fue el Plan Director que reflejan unos "pasos mínimos".