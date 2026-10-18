Extinguido el incendio forestal declarado en Luque (Córdoba)

Incendio forestal en Luque (Córdoba) declarado el sábado, 17 de octubre. - PLAN INFOCA

CÓRDOBA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha logrado extinguir aproximadamente a las 11,55 horas de este domingo el incendio forestal declarado en la localidad cordobesa de Luque y que obligó la movilización de hasta tres medios aéreos.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, los efectivos de extinción han cesado en sus trabajos para controlar y extinguir las llamas de esta emergencia que se encontraba activa desde las 12,46 horas de este sábado.

Ante este contexto, el Infoca desplazó a un total de tres medios aéreos, todos retirados. Asimismo, por vía terrestre permanecían trabajando cuatro grupos de bomberos forestales y un agente medioambiental.