La Fábrica del Pilar de Motril (Granada) recibe 6.500 visitantes y contará con un 40% más de inversión en 2027

La Fábrica del Pilar de Motril recibe 6.500 visitantes y contará con un 40% más de inversión en 2027. - AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

La Fábrica del Pilar de la ciudad granadina de Motril se consolida como un referente del patrimonio municipal con más de 6.500 visitantes desde enero del presente año 2026. En este contexto, el Ayuntamiento tiene previsto destinar un 40% más de inversión en el presupuesto municipal de 2027 a este inmueble de la antigua industria azucarera.

Así lo ha señalado este miércoles la alcaldesa, Luisa García Chamorro, que junto a la edil de Patrimonio Industrial Azucarero, Madelin Banqueri, ha destacado este entorno fabril como referente y eje integrador del patrimonio industrial local

La primera edil ha valorado el impulso asumido por el equipo de Gobierno municipal para que motrileños y visitantes conocieran la importancia que tuvo la ciudad en la fabricación y exportación del azúcar. "Motril fue pionero en esta industria y ese pasado forma parte de lo que somos. Por eso, recuperar la Fábrica del Pilar no significaba únicamente conservar un conjunto histórico; significaba proteger nuestra memoria, reconocer el esfuerzo de tantas generaciones y transmitir ese legado a quienes venían detrás", ha expuesto.

Y es que este lugar se ha convertido en uno de los espacios culturales e históricos más visitados de Motril y con un papel destacado en la transformación de la ciudad como eje transversal entre cultura, turismo e historia, según destacan desde el Consistorio.

El número total de visitantes desde enero hasta hoy asciende a las 6.500 personas de diversas procedencias, incluyendo tanto visitas nacionales e internacionales como de asociaciones y centros educativos. En cuanto a la procedencia específica de los visitantes, además de las visitas locales y de otras provincias españolas, destacan las procedentes de Alemania, Países Bajos, Estados Unidos, Canadá o Francia.

La alcaldesa ha destacado especialmente la participación de los centros educativos en las visitas: "Colegios de Motril y de otras localidades están acercando a sus alumnos a este espacio para que conozcan cómo funcionaba la industria azucarera y comprendan su importancia", ha manifestado. También ha recordado que la experiencia se completa con iniciativas como las gafas de realidad aumentada.

Además, el entorno fabril motrileño ha sido espacio de conocimiento y visita tanto para cruceristas, con más de 800 personas, como durante la época estival con las visitas nocturnas, que han registrado una participación de aproximadamente 700 personas.

PRESENTE Y FUTURO DE LA FÁBRICA DEL PILAR

Dentro de las inversiones en el área y la Fábrica del Pilar, la alcaldesa ha confirmado que se busca tener un espacio vivo y abierto, "donde la gente no solo visita la fábrica sino que también pueda sentirla". Así, ha anunciado que en el próximo presupuesto para el año 2027 "vamos a seguir invirtiendo y dedicando una partida para actividades y la remodelación con una subida del 40%", gracias a que "creemos en este proyecto y queremos seguir invirtiendo en este esfuerzo tan importante por nuestro patrimonio".

Por su parte, la concejala Madelin Banqueri ha indicado que durante los últimos meses el objetivo principal es desarrollar la fábrica como espacio dinamizador y abierto a la ciudadanía durante todo el año con tareas distinguidas en distintos bloques, entre los que destacan la educación y divulgación, y la fábrica como espacio de difusión y divulgación patrimonial.

Además de las visitas guiadas de centros educativos o del uso de la realidad aumentada, también se han desarrollado talleres científicos con temáticas diferentes y divulgativas. Por otro lado, desde el área municipal se han impulsado ciclos y concursos culturales o artísticos para impulsar la divulgación patrimonial a través de la multidisciplinariedad, como el Certamen de Dibujo Infantil Legado del Azúcar, el Ciclo de Conferencias de Patrimonio Industrial de Motril, el Concurso de Fotografía, el Certamen de Pintura al Aire Libre y el Premio de Poesía, entre otros.

"Queremos seguir abriendo la fábrica a la literatura, la memoria oral, la fotografía, las conferencias, al arte de la pintura, los talleres científicos y todas aquellas iniciativas que contribuyan a acercar este legado a la ciudadanía y a la diversidad de público existente. Queremos que cada actividad aporte una nueva mirada sobre este patrimonio y que cada persona encuentre una razón para acercarse a él", ha comentado la edil.

Por otro lado, a comienzos de febrero la Fábrica del Pilar fue escenario del rodaje de la película 'Hijo de la Ruina: Una maldición heredada', en el que se convirtió en un nuevo uso de este entorno con una proyección exterior en la que se muestra capaz de acoger producciones culturales y audiovisuales. La exposición de pintura Helga Dietrich o el Festival de Arte y Artesanía Sugar Fest también se desarrollaron en este entorno.

Para concluir, la alcaldesa ha expresado que la fábrica tiene un potencial enorme, lo que permitirá al Gobierno local "continuar trabajando con determinación, combinando la recuperación de sus instalaciones con una programación que mantenga vivo el recinto y lo acerque cada vez más a la ciudadanía", ha finalizado Luisa García Chamorro.