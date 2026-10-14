Facua Córdoba pide al Ayuntamiento que "el coste del control de palomas en El Arcángel no recaiga sobre la ciudadanía"

Archivo - Nuevo Arcángel de Córdoba. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación de consumidores Facua ha reclamado este miércoles al Ayuntamiento de Córdoba que "garantice que ningún coste derivado de las actuaciones para controlar la presencia de palomas en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel se traslade injustificadamente a la ciudadanía, ni mediante el uso de fondos municipales ni a través de servicios prestados por Sadeco que no se facturen a quien corresponda".

En una nota, Facua considera que, "antes de comprometer recursos públicos para estudiar, planificar o ejecutar medidas contra las palomas en dicho recinto, el Consistorio debe comprobar las obligaciones asumidas por la entidad concesionaria del estadio y determinar quién debe hacerse cargo de los gastos".

La presencia de palomas y sus excrementos en asientos, gradas, pasillos y otras zonas comunes han motivado quejas de aficionados y la reclamación presentada por la asociación el día 24 de julio, en la que solicitó una inspección higiénico-sanitaria de las instalaciones. "El contrato obliga a mantener el estadio en condiciones de limpieza e higiene", han subrayado.

La asociación ha puesto también el foco en "la participación de Sadeco, que cobra por los servicios que presta a quienes los solicitan". Considera que "el carácter público de Sadeco no justifica que un servicio se preste gratuitamente a una empresa privada, ni que su coste se traslade a los presupuestos municipales cuando corresponda abonarlo a quien lo haya solicitado", han remarcado, entre otros aspectos.

En este sentido, Facua ha solicitado al Ayuntamiento que "exija a la concesionaria el cumplimiento de las obligaciones contractuales de mantenimiento, limpieza, higiene y conservación del estadio, así como que informe sobre la intervención de Sadeco y la facturación de sus servicios". Del mismo modo, ha pedido que, "si se acreditan incumplimientos, se valore la aplicación de las penalidades previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)".